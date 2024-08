- Katie Price fue arrestada en el aeropuerto de Londres.

El pasado fin de semana se reveló que se había emitido una orden de arresto contra Katie Price (46) en Londres. La modelo británica, que ha declarado dos veces la bancarrota en el pasado, no se presentó a una vista judicial el 30 de julio relacionada con sus bancarrotas. Ahora, el periódico británico "Daily Mail" informes que la mujer de 46 años fue arrestada en el aeropuerto de Heathrow de Londres. Price recently had traveled to Turkey for a cosmetic procedure.

El "Daily Mail" ha obtenido imágenes de Price en custodia policial. En las fotos, se la ve con la cabeza vendada - probablemente debido a la cirugía estética - sentada en un vehículo policial. La Policía Metropolitana de Londres confirmó el arresto al periódico británico. Price ha sido tomada en custodia y está programada para comparecer ante el tribunal mañana.

Deudas fiscales de Katie Price

Durante la vista judicial del pasado fin de semana, el abogado Darragh Connell, quien representa al trustees en los procedimientos de bancarrota, indicó que Price no cumpliría una larga condena después de su arresto. El único objetivo era garantizar su asistencia a una audiencia futura en el caso de bancarrota.

La modelo, que también es activa en el sitio web para adultos OnlyFans, fue ordenada en una disputa legal separada sobre facturas impagas a entregar el 40% de sus ganancias de OnlyFans a los acreedores durante los próximos tres años. Según la BBC, Price había expresado anteriormente su frustración con las amenazas legales, stating that she would rather go to prison to "put an end to it."

Su segunda bancarrota, declarada en marzo de este año, está relacionada con deudas fiscales que superan los 900,000 euros.

