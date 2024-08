Katie Price está bajo arresto.

Hay una orden de detención contra Katie Price. Al regresar de un viaje internacional, es recibida por la policía en el Aeropuerto de Heathrow de Londres. Está involucrada una cantidad significativa de dinero.

La ex modelo británica Katie Price fue arrestada al llegar al Reino Unido en el Aeropuerto de Heathrow de Londres. La razón: La mujer de 46 años no se presentó a una audiencia judicial el 30 de julio en un caso de insolvencia. Según la agencia de noticias PA, fue llevada a una estación de policía y se espera que comparezca ante el tribunal más tarde hoy. Se informó la semana pasada que se había emitido una orden de detención para Price en Londres.

Antes de su arresto, Price había regresado presuntamente de Turquía, donde había viajado para someterse a un procedimiento cosmético. El Daily Mail ha obtenido imágenes de Price en custodia policial. En las fotos, se la ve con la cabeza vendada, probablemente debido a la cirugía cosmética, sentada en un vehículo policial. La Policía Metropolitana de Londres confirmó el arresto al periódico británico.

La ex modelo de glamour fue declarada en quiebra en noviembre de 2019 y nuevamente en marzo de este año. En febrero, Price fue ordenada a pagar el 40% de sus ingresos mensuales de un sitio web para adultos a su ex esposo durante los próximos tres años. En el segundo caso, no ha pagado una demanda fiscal de casi £700,000. El año pasado, Price le dijo a la BBC que estaba "harta" de recibir amenazas legales y preferiría ir a la cárcel para "ponerle fin a todo".

En la audiencia judicial de la semana pasada, el abogado Darragh Connell, que representa al ex esposo de Price en los procedimientos de insolvencia, afirmó que Price no cumpliría una larga condena si fuera arrestada. El único objetivo sería garantizar su asistencia a una audiencia futura en el caso de insolvencia.

Al llegar al tribunal después de su arresto, el equipo legal de Katie Price argumentó que el entretenimiento que proporciona a través de su contenido en línea debería tenerse en cuenta al determinar su capacidad para pagar multas. Sin embargo, el juez descartó este argumento, señalando que sus obligaciones financieras no estaban influidas por su carrera de entretenimiento.

A pesar de los problemas financieros y los problemas legales, el programa de televisión de telerrealidad de Katie Price, "Mi vida loca", sigue siendo popular, atrayendo grandes audiencias, lo que demuestra que su valor de entretenimiento sigue siendo inalterado para muchos de sus fans.

Lea también: