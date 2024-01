Katie Couric se pone al día sobre su tratamiento contra el cáncer de mama

La ex presentadora de "Today", que fue diagnosticada en junio, fue operada en julio y comenzó la radioterapia el 7 de septiembre. Ha completado 15 días de radiación, dijo durante una aparición en la NBC el lunes.

"Me encuentro muy bien. Me estoy recuperando de un resfriado... pero me encuentro muy bien. Terminé la radioterapia la semana pasada", dijo. "Me dijeron que me cansaba, pero la verdad es que no me cansé demasiado. Me hicieron una tumorectomía en julio".

Y añadió: "Me siento muy afortunada de que me lo diagnosticaran cuando lo hicieron. De haber ido aunque fuera tarde, de haber ido cuando lo hice".

Couric se sometió a un examen mamario en verano y le dijeron que necesitaba una biopsia.

"Pensé: 'Oh-oh, ¿qué significa eso?', y me dijo: 'Creo que tenemos que hacer una biopsia y quiero hacerla hoy'. Y pensé: '¡Dios mío! Debe de estar de broma'".

La noticia la dejó estupefacta.

"Me enteré al día siguiente, me llamó, me quedé bastante aturdida. Creo que esas palabras, 'Es canceroso o tienes cáncer' te paran en seco", dijo.

"Pero me dijo que era tratable, que teníamos que tener un plan. Así que pasé de sentirme conmocionada a no tan conmocionada, dada la historia de mi familia, a sentirme aliviada porque mi exposición al cáncer con Jay [su difunto marido] y Emily [su difunta hermana] y mi suegra... todos estaban avanzados y el pronóstico era realmente duro, así que me sentí muy agradecida, sinceramente", dijo.

Couric perdió a su primer marido, Jay Monahan, de cáncer de colon en 1998, cuando tenía 42 años. Esperó unos días para procesar su propio diagnóstico antes de comunicárselo a sus hijas Carrie y Ellie.

"Esperé unos días para asimilarlo y comprender realmente a qué nos enfrentábamos. Y les hablé por FaceTim a cada una de ellas", explica. "Fui muy tranquilizadora, pero lo vi en sus caras. Es difícil dar esa noticia, no importa cómo lo hagas".

Animó a las mujeres a programar una mamografía.

Fuente: edition.cnn.com