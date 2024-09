Kathy Bates anuncia que tiene la intención de retirarse de la actuación y considera que 'Matlock' es su última actuación en el escenario.

En una entrevista con el New York Times, la respetada actriz ganadora del Óscar anunció su intención de retirarse del mundo del espectáculo, pero cambió de opinión después de leer el guion. Como ella misma dijo, "Este es mi canto del cisne".

La actriz, que en 1991 obtuvo un Óscar a la mejor actriz por su papel en la película de terror "Misery", habló sobre su larga carrera en Hollywood y cómo la nueva serie de televisión la atrajo de su decisión de abandonar la industria.

"Todo lo que he deseado, luchado por alcanzar, se me está pidiendo de repente que lo utilice todo", confesó la actriz de 76 años. "Y es agotador".

Fue franca en su conversación con el Times, revelando que nació como la menor de tres hermanas y que sus hermanas eran considerablemente mayores que ella.

"Con el tiempo, llegué a la conclusión de que no estaba destinada a serlo", compartió. "Esa realización ha influido en mi transformación como persona, y quien eres como persona, es quien eres como artista".

Su interpretación de la psicótica reclusa Annie Wilkes, que secuestra a un autor celebrado en "Misery", impulsó su carrera a alturas sin precedentes.

Sin embargo, su disfrute fue efímero.

"Nunca me sentí como si encajara o vestía el papel", admitió sobre sus promociones públicas de la película y más allá. "Me sentí como una marginada. Es esa línea de 'Misery' donde Annie dice, 'No soy una estrella de cine'. Y ciertamente no lo era".

La actriz también ha recibido elogios en la pequeña pantalla con roles en series como "Six Feet Under", "The Office" y más recientemente "American Horror Story".

El revival de "Matlock", que originalmente protagonizaba Andy Griffith como el amable abogado de Atlanta Ben Matlock y se emitió de 1986 a 1995, le dio a Bates la oportunidad de explorar un territorio desde la perspectiva de una mujer mayor con su personaje, Madeline "Matty" Matlock.

"Hay algo peculiar en las mujeres a medida que envejecemos", dice el personaje de Bates en el debut de "Matlock". "Nos volvemos casi fantasmas".

"Es una ventaja, porque nadie espera nada de nosotras", concluye.

"Matlock" se estrenará el 22 de septiembre en CBS.

La actriz expresó sus iniciales reservas sobre volver a actuar, diciendo: "A pesar de retirarme, la atracción de esta serie divertida me hizo volver a la pantalla". Más tarde en la entrevista, expresó su emoción sobre el personaje que interpretaría, diciendo: "La diversión de interpretar a una mujer mayor en 'Matlock' es algo que no pude resistir".

