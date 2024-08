- Kate Winslet sobre su madre y su falsa imagen de belleza

Sentirse cómoda con su cuerpo y aprender a apreciarse a uno mismo. Fue un viaje que la actriz Kate Winslet, quien se convirtió en un fenómeno global a los 21 años con la icónica película "Titanic" en 1997, tuvo que emprender. De la noche a la mañana, la joven que había soñado con una carrera como actriz desde su infancia, se convirtió en una sensación mundial. Lo mismo sucedió con su cuerpo, que fue exhibido prominentemente en una famosa escena en la que yacía semi desnuda en un sofá. Esta escena desencadenó conversaciones en la década de 1990, cuando el ideal de belleza femenina era "talla cero": extremadamente delgada y sin curvas, como ejemplificaban las celebridades como Christina Aguilera y Paris Hilton. Kate Winslet no encajaba en ese molde.

Kate Winslet habla sobre los daños psicológicos del acoso por su cuerpo

Para las jóvenes mujeres, la constante discusión sobre las curvas de sus cuerpos puede ser difícil de sobrellevar. En una entrevista con "Harper's Bazaar", Winslet reveló que la crítica a su figura en ese momento la había aplastado y incluso había llevado a un trastorno alimenticio. "Suelo ser diseccionada en los medios y realmente duele. Piensa en todos los años de mis veinte en los que tuve diferentes formas y tamaños", reflexionó la mujer de 48 años.

Se alegra de que el ideal de belleza y la confianza en sí mismas de las mujeres hayan evolucionado en las casi tres décadas desde "Titanic". "Es realmente refrescante ver que las mujeres de hoy se aceptan más y son menos influidas por los juicios de los demás", dijo Winslet.

A pesar de que su familia siempre la apoyó en su sueño de actuar y le dio confianza, incluso Kate Winslet recibió una imagen distorsionada de la belleza en su infancia. En la entrevista, compartió una experiencia formativa: "No conozco a nadie de mi edad que haya visto a su madre mirarse al espejo y decir: 'Me veo bien'. Mi madre nunca lo hizo. Siempre pensaba: 'Oh Dios, no sé si puedo usar esto. ¿Parezco una hippie? ¿Mi trasero se ve grande?' Perdimos tanto tiempo criticándonos a nosotros mismos y nunca volveré a hacerlo".

Hoy, Winslet está contenta con quien es y se describe como "abierta" y "con los pies en la tierra", a pesar de los desafíos de mantener esa estabilidad.

