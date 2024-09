Kate Winslet, a pesar de su papel protagonista en la icónica película "Titanic", nunca había visto el naufragio real antes de su reciente visita.

Hasta ahora, la película de James Cameron "Titanic" sigue siendo una de las más taquilleras de la historia. La carrera de Kate Winslet despegó gracias a esta película, convertiéndola en un fenómeno global casi de la noche a la mañana. Sin embargo, en una reciente entrevista, admitió que nunca ha logrado ver la película entera de principio a fin.

Famosa por sus interpretaciones emocionales, Winslet actualmente protagoniza la película "The Photograph", interpretando a la antigua corresponsal de guerra Lee Miller con intensidad.

Durante una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) para promocionar su nuevo papel, también habló sobre su trabajo en "Titanic", un blockbuster lanzado en 1997 que aún ocupa el cuarto lugar en la lista de películas más taquilleras de todos los tiempos. A pesar de sus papeles anteriores en películas como "Heavenly Creatures", "Sense and Sensibility" y "Hamlet", y de sus éxitos posteriores en películas como "Revolutionary Road", "Carnage" y "The Reader", para muchos, Winslet siempre estará asociada con su papel de Rose DeWitt Bukater, la trágica interés amoroso de Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) que se ahoga mientras el Titanic se hunde en el mar helado.

Mientras millones de espectadores han sido conmovidos hasta las lágrimas por "Titanic", Winslet confesó una verdad inesperada en su entrevista con FAZ: "Nunca he visto la película entera".

Hambre

Winslet ha intentado ver la película entera dos veces, pero en ambas ocasiones no lo logró. Esto sucedió por última vez en 2012 cuando "Titanic" se volvió a lanzar en una versión revisada en 3D, y tuvo que asistir a una función con sus hijos. Según ella, "Uno de mis hijos tenía hambre, así que tuvimos que irnos temprano, tal vez después de dos tercios".

Winslet aclara que su decisión no se debió a una aversión por la película. "Titanic" sigue ocupando un lugar especial en su corazón hoy, como lo hacía durante el rodaje. Sin embargo, ella comparte que no ve ninguna de sus películas más de una vez. "Titanic" no es una excepción. Lo describe como una experiencia extraña y abstracta. "No conozco a ningún actor que disfrute viéndose en una película", adds, implying that she may never see Jack and Rose's story come to an end.

Lea también: