Kate reanuda sus deberes profesionales después de una reciente actualización del tratamiento del cáncer.

Kate, de 42 años, casada con el príncipe Guillermo, futuro rey de Gran Bretaña, regresó al trabajo el martes al presidir una reunión en el Castillo de Windsor.

Según un comunicado en el Court Circular, que registra eventos realizados por la familia real, ya sea públicamente o en privado, "La Princesa de Gales, Patrona Conjunta, del Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, presidió una Reunión de la Primera Infancia en el Castillo de Windsor" esta tarde.

La semana pasada, Kate compartió una actualización sobre su salud, mencionando que está "haciendo lo que puedo para seguir libre de cáncer" y está comenzando una "nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y agradecimiento por la vida".

En un mensaje de video emotivo, que muestra el disfrute de la familia del verano inglés, la princesa expresó que a pesar de que los últimos nueve meses han sido desafiantes, está ansiosa por regresar al trabajo y participar en algunas más compromisos públicos en los próximos meses.

No se incluyeron más detalles sobre la reunión en el Court Circular, pero durante años, Kate ha estado activamente comprometida con el desarrollo infantil temprano, a menudo referido como su "trabajo de vida".

En 2021, estableció el Royal Foundation Centre for Early Childhood y su iniciativa destacada es su campaña de concienciación pública "Shaping Us", diseñada para mejorar nuestra comprensión de lo importante que son los primeros cinco años de vida en dar forma a los adultos que somos.

Desde febrero, Kate ha estado sometiéndose a tratamiento de quimioterapia para un tipo de cáncer no especificado y solo ha hecho algunas apariciones públicas desde entonces.

Volvió a reunirse con su familia para el desfile del cumpleaños del Rey, conocido como Trooping the Colour, en junio y recibió una ovación de pie después de asistir a la final de individuales masculinos de Wimbledon con su hija, la princesa Charlotte, en julio.

Durante su tratamiento, Kate ha seguido trabajando desde casa, celebrando reuniones con su equipo y representantes de su centro de primera infancia.

En los próximos meses, continuará enfocándose en su recuperación, pero se espera que reanude una ligera agenda de compromisos públicos para el resto del año.

También se espera que asista al servicio anual del Día del Recuerdo en el Cenotaph en Londres en noviembre, honrando a quienes han servido en la guerra.

