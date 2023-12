Kate Bush bate tres récords mundiales con 'Running Up That Hill

La cantante ha batido tres récords mundiales, según el Libro Guinness de los Récords, gracias a que su canción de 1985 "Running Up That Hill" aparece en la última temporada de la serie "Stranger Things".

Bush ostenta ahora los récords de mayor tiempo para que una canción alcance el número 1 en la lista oficial de singles del Reino Unido; mayor edad de una artista femenina en alcanzar el número 1 en la lista oficial de singles del Reino Unido; y mayor intervalo entre números 1 en la lista oficial de singles del Reino Unido.

La anterior poseedora del récord, Cher, que tenía 52 años cuando su éxito "Believe" alcanzó el primer puesto en 1998, felicitó a Bush a través de Twitter.

"¡Bravo Kate, los récords se baten! ¿Recuerdas cuando las mujeres tenían fechas de caducidad cortas?", tuiteó Cher. "Tuvimos que luchar para abrirnos camino a través de la cortina de testosterona y lo hicimos para que las chicas que vinieron después pudieran cantar todo lo que quisieran. Con Mega Respeto".

Bush publicó recientemente en su sitio para agradecer a Netflix y reconocer "Stranger Things".

"Presenta la canción, 'Running Up That Hill', que está recibiendo una nueva vida gracias a los jóvenes fans que adoran la serie, ¡a mí también me encanta!", escribió. "¡Es todo muy emocionante!".

Fuente: edition.cnn.com