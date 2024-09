- Kasparov en oposición a Karpov: Desafiando el orden establecido

Es un día soleado el 10 de septiembre de 1984 cuando los dos competidores del Campeonato Mundial de Ajedrez se dirigen a la Casa de los Sindicatos en Moscú: Anatoly Karpov, el campeón defensor durante diez años consecutivos, y su joven retador, Garry Kasparov, de solo 21 años. El icónico recinto, con su gran salón columnado adjunto al Teatro Bolshoi y enfrente del Kremlin, tiene un estatus legendario - fue el lugar de grandes conciertos, congresos del partido y hasta juicios espectáculo bajo el dictador Josef Stalin durante la era soviética.

La multitud fuera del edificio es extensa, revelando el gran interés en el campeonato. El ajedrez es una parte integral de la cultura soviética y sirve como prueba de la superioridad intelectual del sistema socialista. La decepción fue evidente doce años antes cuando el estadounidense Bobby Fischer rompió la racha de victorias soviéticas. Por lo tanto, la admiración por Karpov, quien recuperó el título para Moscú en 1975, es aún mayor - aunque lo hizo sin competencia, ya que Fischer se negó a participar en circunstancias convencionales.

Karpov recibe una orden del líder del estado y del partido, Leonid Brezhnev, antes del campeonato: "Si logras retener la corona, reténla". Con esto, Karpov también obtiene el apoyo inquebrantable de varios influyentes oficiales de ajedrez en sus defensas del título, especialmente contra el disidente Viktor Korchnoi, quien huyó del país.

Karpov encarna la esencia misma de un ciudadano soviético. Procedente de una familia trabajadora de la región del Ural, es reservado, tímido e inflexible en su lealtad al partido. Karpov es un maestro del juego posicional, acumulando pequeñas ventajas y aplastando sistemáticamente a sus rivales. Evita tomar riesgos y es preciso en castigar errores.

Kasparov presenta una imagen completamente diferente. Sus poderosos ataques en el tablero de ajedrez destruyen las posiciones de sus oponentes. Más allá del juego, el volátil prodigio suele causar controversia. Hijo de una mujer armenia y un judío, nacido Garik Weinstein en Bakú, también disfruta del patronage considerable de Heydar Aliyev, líder del partido de Azerbaiyán. Sin embargo, se considera un rebelde, simbolizando el espíritu de la perestroika que comenzaría bajo el líder del partido Mikhail Gorbachev un año después.

El inicio de Kasparov es desastroso

El campeonato comienza de la peor manera posible para el apasionado caucásico. En el torneo arreglado para seis partidas ganadoras, las pérdidas no cuentan, pierde 0:4 después de solo nueve partidas. En retrospectiva, admite que subestimó a Karpov. Sus oponentes anteriores no pudieron resistir los ataques de Kasparov, mientras que Karpov contraataca con eficiencia gélida.

thus, Kasparov changes his strategy. Instead of pursuing a decisive victory, he now aims for a draw to gain rest. His strategy pays off. Although Karpov wins the 27th game, the older player appears more drained. The contest extends for several months, and suddenly Kasparov manages to win his first game. He wins successive games in the 47th and 48th rounds, reducing the score to 3:5 - and surprisingly, the competition is halted.

FIDE President Florencio Campomanes cites concern for the participants' health as the reason for this halt. Nonetheless, the actual reasons remain shrouded in secrecy, as FIDE heavily relied on the Soviet chess federation at the time. Both competitors express discontent, but it is Kasparov's protest that leaves a lasting impact. Enraged, he storms the stage and accuses the competition of being a theatrical production aimed at preserving Karpov's title. For the first time, a Soviet chess player publicly challenges the powerful functionaries of the federation. It's a risky move, but for Kasparov, it results in success. The World Championship match is rescheduled for 1985, only twenty-four games long, and this time, Kasparov emerges victorious, securing the title with a score of 13-11. He defends his title three times against his long-time adversary until he breaks away from FIDE in acrimony in 1990. He revolutionizes chess, founding his own professional association and competing against chess computers. In 2000, he loses the title to the much younger Vladimir Kramnik.

Kasparov's political inclinations have long been evident. In the 1990s, he supports Russian President Boris Yeltsin, but he severely criticizes Yeltsin's successor, Vladimir Putin, for his increasingly authoritarian policies. Kasparov aligns himself with the liberal opposition around Boris Nemtsov and contemplates running for president in 2008. However, his political career does not meet the same level of success as his chess career. He is detained during protests, and ironically, it's Karpov who delivers food to his cell. Eventually, Kasparov flees Russia, seeing little chance of immediate change and fearing prosecution. He continues to fiercely criticize Putin and his war against Ukraine, but his voice is barely heard in Russia.

Presently, Karpov, now 73, remains the preferred choice of the establishment. Since 2011, he has been occupying a seat in the Duma, loyal to the Kremlin, voting in favor of all its legislations. His initial subtle critiques of the war gradually fade away following an enigmatic incident at home. Upon Putin's recent re-election, Karpov promptly expresses his congratulations on his Telegram handle. Despite the EU imposing sanctions on him, Karpov continues to thrive in Russia. Even a movie titled "Chess Champion" has been produced in Moscow, depicting him as the valiant victor over the deceitful Kortschnoi, and the Soviet Union as a nostalgic utopia.

