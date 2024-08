Kasia Niewiadoma consigue una victoria impresionante de cuatro segundos en el Tour de Francia Femenino

Desconocido comenzó el día con el jersey amarillo, con una ventaja de 1:13 sobre Pauliena Rooijakkers, una escaladora conocida pero menos probada en carreras de clasificación general, y una ventaja de 1:15 sobre Vollering, una ciclista que ha dominado la escena recientemente.

Vollering lanzó un ataque a unos 40 kilómetros (aproximadamente 24,9 millas) de la línea de meta en las pendientes más empinadas del Col du Glandon. En un momento dado, logró crear una brecha de 1:27 entre ella y Desconocido, liderando la carrera virtual. Vollering celebró con una victoria en la etapa, ganando un bono de tiempo de 10 segundos, pero Desconocido empujó con fuerza en las pendientes superiores, logrando cruzar la línea con una ventaja de solo 4 segundos.

Una vez que la magnitud de su logro se hizo evidente, Desconocido se derrumbó, con lágrimas corriendo por su rostro. Recuperó la compostura lo suficiente para levantar su bicicleta por encima de su cabeza en señal de celebración. A few meters away, Vollering también cedió al agotamiento, sus propias lágrimas eran un contraste marcado con la alegría de Desconocido.

“Es realmente increíble”, confesó Desconocido a Eurosport más tarde. “La etapa entera fue como una montaña rusa, tuve un mal momento en Glandon. Luego, en la bajada, logré recomponerme.

“En Alpe d’Huez, tuve que dosificarme, darlo todo en los últimos 5 kilómetros. Por un momento, pensé que no lo lograría. Estaban gritando tanto por la radio en los últimos 2 kilómetros”.

La victoria en la etapa del Tour de France Femmes se convirtió en la victoria más importante de la carrera de Desconocido, su primera victoria en una carrera de etapa importante en siete años. Primero aseguró el jersey amarillo en la etapa 5, cuando la líder anterior de la carrera, Vollering, se cayó a seis kilómetros de la línea de meta.

Un final emocionante

Rooijakkers fue la única capaz de mantener el ritmo inicial de Vollering el domingo, pegándose a su rueda excepto por un breve momento en la bajada, lo que permitió a Vollering liderar la carrera virtual.

La carrera fue increíblemente cerrada entre los tres ciclistas, lo que resultó en una persecución emocionante mientras Desconocido perseguía a Vollering y Rooijakkers montaña arriba. El liderazgo cambió de manos a medida que los segundos pasaban, el título escapaba de las manos de un ciclista solo para ser arrebatado por otro.

El grupo de Desconocido hizo progresos en el tramo plano entre los dos puertos de montaña, acortando la brecha a alrededor de 40 segundos cuando el grupo líder comenzó su ascenso por las famosas pendientes de Alpe d’Huez.

Sin embargo, Vollering y el dúo líder mostraron su fuerza en la subida, aumentando la brecha a más de un minuto. Parecía claro que uno de ellos Would take the yellow jersey. But as the kilometers ticked by and the riders grew more and more tired, Desconocido encontró un extra burst of energy and began closing the gap.

Vollering sprintó hacia la línea, dejando atrás a Rooijakkers y asegurando la victoria en la etapa, pero se quedó sin el título general. Terminó segunda en la clasificación general, mientras que Rooijakkers ocupó el tercer lugar en el podio.

La victoria de Desconocido en el Tour de France Femmes marcó su regreso a la forma en eventos deportivos importantes, demostrando su resiliencia y determinación. A pesar de la impresionante actuación de Vollering y liderar la carrera virtual en un momento dado, la emoción del deporte mantuvo a Desconocido luchando hasta que aseguró la victoria.

Lea también: