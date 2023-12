Kapil Dev: la leyenda del críquet que se ha pasado al golf

Como muchos otros deportes, el golf ha luchado por salir de la sombra del críquet, aunque hay muchas similitudes entre ambos.

El Raj británico introdujo ambos durante su dominio de la India, de 1858 a 1947. Hay que comparar la cadencia, el tiempo que transcurre entre un golpe y otro, y también la coordinación ojo-mano entre el bate, o palo, y la pelota.

Pocos conocen mejor los paralelismos entre ambos deportes que la leyenda del críquet Kapil Dev, el único jugador de la historia que ha conseguido más de 400 wickets y anotado más de 5.000 carreras de prueba.

Ahora, a sus 59 años y con un handicap de una sola cifra, Dev ha representado a la India en varios torneos de golf amateur.

Durante una reciente partida con Shane O'Donoghue, de CNN Living Golf, en el Delhi Golf Club, Kapil comparó sus dos pasiones deportivas.

"Cuando juegas al críquet siempre dependes de alguien. En el golf dependes de ti mismo", dijo a la CNN.

"Puedes sentirte orgulloso del golpe que juegas, si juegas un mal golpe no puedes criticar a nadie.

"Me siento feliz de haber representado a mi país en dos deportes. Cuando tenía 12 años no me daba cuenta de la importancia de jugar al críquet para la India. Luego retomé el golf a los 37 años y, cuando vuelves a representar a tu país, te sientes genial".

En 1983, Kapil capitaneó a la India en una histórica victoria en la Copa del Mundo contra las Indias Occidentales, llevando la popularidad del críquet en su país a un nivel aún más alto.

Dev sabe que el golf se enfrenta a una ardua tarea para competir alguna vez con el deporte más querido de la India.

"Es muy difícil, porque el golf necesita tierra, casi un mínimo de 150 acres de terreno para jugar", explica.

"Con el críquet puedes jugar en el patio trasero, puedes jugar en la calle, puedes jugar en cualquier sitio. Pero he notado una diferencia.

"Ahora, si quieres jugar el sábado o el domingo en el Delhi Golf Club tienes que reservar con una semana de antelación. Ese es el cambio en el juego del golf. Si más jóvenes empiezan a jugar al golf en la India, el juego podría ser enorme".

Dev también se ha dado cuenta de que ahora hay más jóvenes indios que ven el deporte como una posible profesión, en comparación con cuando él era niño.

"Cuando yo era niño, no creo que ningún padre animara a sus hijos a salir a jugar", explica.

"Decían que fueran a estudiar, que no había tiempo para el deporte", afirma. "Pero hoy los padres dicen que si no eres bueno en la escuela vayas y te conviertas en algo, haz deporte, practica cualquier deporte".

"La exposición del deporte es tan buena y el dinero es tan bueno que los padres piensan que si sus hijos pueden ganarse la vida con el deporte, ¿por qué no? Este cambio sólo se ha producido en los últimos 15 años".

Con Kapil inspirando a la próxima generación como leyenda del críquet y como golfista veterano, es de esperar que ambos deportes sigan floreciendo en la India.

