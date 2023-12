Kanye West pide disculpas a la comunidad judía en un post en hebreo tras sus repetidos comentarios antisemitas, incluso hace sólo unas semanas

El artista, que ha cambiado legalmente su nombre por el de Ye, compartió el mensaje, escrito en hebreo, en una publicación de Instagram el martes, unos días antes del esperado lanzamiento de su nueva música. La publicación había recibido más de un millón de "me gusta" el martes por la mañana.

"Nunca fue mi intención herir o faltar al respeto, y lamento profundamente cualquier dolor que pueda haber causado", decía su mensaje. Ye dijo que se compromete a aprender y garantizar "una mayor sensibilidad y comprensión" en el futuro, añadiendo que está "dedicado a enmendar y trabajar para promover la unidad."

En una declaración a CNN respondiendo al post, la Liga Antidifamación dijo: "Después de causar un daño incalculable al usar su vasta influencia y plataforma para envenenar innumerables mentes con antisemitismo vicioso y odio, una disculpa en hebreo puede ser el primer paso en un largo viaje hacia la reparación a la comunidad judía y todos aquellos a quienes ha herido."

"En última instancia, las acciones hablarán más alto que las palabras, pero este acto inicial de contrición es bienvenido", añadió la organización sin ánimo de lucro.

Aunque no está claro qué provocó su post, llega antes del esperado lanzamiento de una nueva colección de música titulada, "Buitres". A finales de noviembre, Ye y Ty Dolla $ign interpretaron una canción con el mismo título en un club nocturno de Dubai.

Una grabación de la actuación de West desató las críticas por la letra de la canción: "¿Cómo que soy antisemita? Acabo de follarme a una zorra judía".

Las posteriores escuchas de la música suscitaron más polémica, como los comentarios que Ye hizo en una fiesta en Las Vegas a principios de este mes. En principio, la nueva música iba a salir a la venta este mes, pero al parecer se ha retrasado hasta enero y no está claro cómo se distribuirá.

West tiene un largo historial de comentarios ofensivos

En los últimos años, Ye ha hecho una serie de declaraciones ofens ivas contra las comunidades judía y negra y también ha atacado a otras celebridades.

Hace más de un año, importantes empresas como Adidas y Balenciaga cortaron lazos con él tras una serie de acciones ofensivas, incluidos comentarios antisemitas.

Adidas puso por primera vez su asociación con Ye "bajo revisión" a principios de octubre de 2022 después de que llevara una camiseta con la frase "White Lives Matter" (Las vidas blancas importan), que la Liga Antidifamación califica de "lema de odio" utilizado por grupos supremacistas blancos.

La cuenta de Twitter del músico fue entonces bloqueada después de que dijera que iba a "estafar a muerte 3 [sic] a la GENTE JUDÍA". Eso ocurrió días después de que su cuenta de Instagram fuera restringida por lo que la compañía dijo que era una violación de sus políticas.

También repitió teorías conspirativas antisemitas y otras afirmaciones ofensivas durante un podcast.

Adidas puso fin a la lucrativa asociación con la marca de ropa Yeezy de Ye ese mes, diciendo que no "toleraba el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio". Calificó los comentarios del rapero de "inaceptables, odiosos y peligrosos".

Por otra parte, varias personas cercanas al artista también dijeron a CNN en octubre de 2022 que Ye había estado fascinado durante mucho tiempo por Adolf Hitler - y una vez quiso nombrar un álbum después de que el líder nazi.

Un ejecutivo de negocios que trabajó para el rapero dijo previamente a CNN que Ye habló abiertamente sobre la lectura de "Mein Kampf", el manifiesto autobiográfico de Hitler de 1925, y expresó su "admiración" por los nazis y Hitler por su uso de la propaganda.

En noviembre de 2022, Ye también se reunió con Donald Trump y el nacionalista blanco y negacionista del Holocausto Nick Fuentes en la finca Mar-a-Lago del expresidente.

Ye no tiene actualmente un publicista en la lista para buscar comentarios. En los registros de California de su sociedad de cartera, Ox Paha, no figura ningún número de teléfono ni dirección de correo electrónico. Un abogado que representa a Ye en casos no relacionados no ha respondido a una solicitud de comentarios. Los sitios web de empresas anteriores, como GOOD Music, Donda Creative y Donda Academy, ya no están operativos.

Stephanie Becker, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

