- Kane planea doblar en su partido número 100 del año.

Harry Kane's impecable jubileo partido, marcado por un par de goles mientras usaba botas doradas, ha encendido su deseo de más goles. "No me pongo límites cuando se trata de alcanzar mis objetivos. Sé que tendré oportunidades jugando en este equipo, y si tengo esas oportunidades, puedo marcar muchos goles", compartió el famoso delantero inglés después de celebrar su partido internacional número 100, sellando la ocasión -predeciblemente- con otro doblete.

En una victoria emocionante por 2-0 (0:0) sobre Finlandia en la Liga de las Naciones, el astro del Bayern Munich marcó dos goles (57', 76'), adornando sus llamativas botas doradas. Al salir del campo en el minuto 79, el público del Wembley Stadium lo ovacionó.

El entrenador interino Lee Carsley explicó: "Esta noche era una ocasión especial para él, así que quise permitir que los aficionados expresaran su gratitud". La primera victoria en casa de Carsley se atribuyó en gran medida al talento de Kane, quien marcó sus goles 67 y 68 contra Finlandia, recibiendo elogios de compañeros y oponentes.

"It was written in the stars", dijo el portero Jordan Pickford con una sonrisa en una entrevista de Sky. Para él, compartir el campo con Kane es un "honor". "Era su noche, así que es adecuado que marcara ambos goles", añadió el debutante Noni Madueke, que asistió en el segundo gol de Kane: "Es divertido trabajar con él porque cuando le pasas el balón dentro del área, te lo devuelve".

Incluso el portero de la selección finlandesa, Lukas Hradecky, no tuvo más que elogios para Kane. "Las estadísticas, los partidos, el impacto que tiene en su equipo y su influencia lo convierten en un gran jugador", dijo Hradecky, profesional del Leverkusen: "Es gratificante tener un jugador así en la Bundesliga".

Kane es el décimo jugador inglés en alcanzar la marca de 100 partidos internacionales. Con 31 años, presenta una prometedora oportunidad de superar el récord de 125 partidos del antiguo portero Peter Shilton para la selección inglesa.

Antes del partido, Kane recibió una gorra dorada de Frank Lampard y Ashley Cole, también centuriones del club inglés. Sus dos hijas pudieron entrar en el campo, vestidas con camisetas de Inglaterra con el número "100" y el nombre "Papá".

Kane también elogió al entrenador interino Carsley por hacer "un trabajo fenomenal", mencionando que el equipo tuvo "muchas libertades" en el campo. Como vicecampeones europeos, Inglaterra, al igual que Grecia, que venció a Irlanda 2-0, tiene seis puntos en el Grupo 2 de la Liga B tras dos partidos de la temporada de la Liga de las Naciones. "Realmente no entiendo por qué Inglaterra está en la Liga B", concluyó el capitán de Finlandia, Hradecky.

