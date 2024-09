Kamala Harris recientemente obtuvo uno de sus resultados de encuesta más fuertes en 2023.

La encuesta del Des Moines Register/Mediacom Iowa, realizada por Selzer & Co., reveló que Donald Trump lidera con el 47%, seguido de cerca por el 43% del vicepresidente –dentro del margen de error– en un estado que Trump había ganado con facilidad en dos ocasiones anteriores. (La encuesta se realizó la semana pasada, antes del aparente intento de asesinato contra Trump del domingo.)

Aunque Iowa probablemente no será decisivo en las elecciones de noviembre, el hecho de que Selzer encontrara una competencia cerrada en un estado donde Trump ha mantenido la delantera podría ser una buena señal para Harris, tanto para la fiabilidad de las encuestas como para sus perspectivas en el estado vecino de Wisconsin.

Lo que hace Notable la encuesta de Selzer es que ha sido confiable en una época en la que otros encuestadores han luchado. Hace cuatro años, predijo la victoria de Trump en Iowa por 7 puntos, mientras que otras encuestas sugerían que el candidato demócrata Joe Biden estaba en una posición más favorable. En ese momento, señalé que la encuesta había generado esperanzas entre los seguidores de Trump y ansiedad entre los demócratas.

Los demócratas tenían razón en su miedo. No solo Trump ganó Iowa por 8 puntos, sino que también superó sus encuestas en Wisconsin –llegando cerca de ganar un estado donde se le daba por detrás por doble dígitos según las encuestas previas a las elecciones. Trump también tuvo un gran desempeño en varios otros estados clave.

Se observó una tendencia similar en 2016. La última encuesta de Selzer daba a Trump una ventaja de 7 puntos en Iowa. Luego ganó el estado y las elecciones contra Hillary Clinton, desempeñándose mejor de lo que predecían las encuestas de los estados clave.

Este año, hay preocupaciones sobre otro error en las encuestas. A pesar de que los encuestadores han tratado de ajustar sus métodos para evitar lo que sucedió en 2016 y 2020, aún podrían equivocarse.

Sin embargo, la última encuesta de Iowa de Selzer sugiere que los encuestadores que muestran una carrera demasiado cerrada no están subestimando a Trump en este momento.

El resultado coincide con los números que llegan de Wisconsin, que comparte demografía similar y es uno de los estados clave donde las encuestas siguen ajustadas. Harris ha recibido algunas de sus mejores cifras de encuestas de Wisconsin.

La última encuesta de la reputada Universidad Marquette School of Law ponía a Harris en un 52% frente al 48% de Trump entre los votantes probables. Una media de las últimas encuestas de Marquette, CBS News/YouGov y CNN/SSRS da a Harris una ventaja de 4 puntos.

Aunque una ventaja de 4 puntos no es significativa y puede ser fácilmente superada por Trump, destaca entre otros estados clave. Harris y Trump generalmente mantienen una competencia cerrada en los otros seis estados clave (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania).

Además, la ventaja de 4 puntos de Harris es mejor que la ventaja de Biden en Wisconsin en 2020 –0,6 puntos. Este resultado quedó muy por debajo de la ventaja que tenía en las encuestas estatales previas a las elecciones. Las encuestas de Wisconsin también subestimaron significativamente a Clinton cuatro años antes, lo que provocó que perdiera Wisconsin –la primera pérdida demócrata desde 1984.

El hecho de que la encuesta de Selzer indique un cambio similar a favor de Harris en Iowa me hace pensar que las encuestas de Wisconsin pueden estar en algo.

Ganar Wisconsin Would not guarantee Harris victory, but it would improve her chances. Instead of the race being virtually 50/50, most models would give her a 75% chance of winning if she won Wisconsin.

However, a 75% chance of victory is not a guarantee. Trump's chance of winning would be approximately the same as the chances of a coin landing on heads in two consecutive tosses.

This Selzer poll could also be an outlier, and a lot could change between now and Election Day. Selzer's September 2020 poll was surprisingly favorable to Biden (showing a tie), while its final survey that year was much more supportive of Trump.

But the current poll is a far better result than the previous Selzer survey from June – when Biden was still in the race. It had Trump leading by 18 points.

In conclusion, you'd rather have the Selzer poll on your side than not. And currently, the survey suggests a better result for Harris than it did for either Clinton or Biden in the end.

