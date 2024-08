- Kamala Harris pretende servir como la "Presidenta para la totalidad de la población estadounidense".

Aspirante a la presidencia Kamala Harris será presidenta para todos los ciudadanos de EE. UU., con el objetivo de bridar la brecha en la nación. "Prometo ser presidenta para todos los estadounidenses", declaró al concluir la convención demócrata en Chicago. En este evento, recibió oficialmente la nominación del Partido Demócrata para la presidencia a la edad de 59 años.

Estimuló a su partido en las cruciales semanas previas a las elecciones de noviembre, advirtiendo sobre el posible regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca. "Esta elección es más que importante para nosotros como individuos, es de suma importancia para nuestra nación", enfatizó. Es "una lucha por el futuro de Estados Unidos".

Dirigiéndose al Partido y a la Nación

Al subir al escenario, la vicepresidenta de EE. UU. en ejercicio fue recibida con aplausos prolongados. Su discurso estuvo salpicado de vítores y cánticos recurrentes. Harris instó a su partido a reconocer la gravedad de la situación y llamó a la unidad de la nación. "Con esta elección, nuestra nación tiene una oportunidad preciosa para dejar atrás la hostilidad, la desconfianza y los conflictos divisivos del pasado", sugirió.

Sus conciudadanos tienen la oportunidad de trazar un nuevo rumbo, "no como miembros de un campamento político específico, sino como estadounidenses". Desea ser una presidenta que "dirige y escucha, posee realismo, practicidad y sentido común". Siempre abogará por el pueblo estadounidense. Harris reveló que a lo largo de su vida ha sido subestimada con frecuencia. Pero nunca se rindió, "ya que siempre vale la pena luchar por el futuro".

Harris advirtió sobre la posible resurrección del expresidente Trump. "Las consecuencias si Trump recupera la Casa Blanca son nefastas", advirtió. Trump y sus seguidores tienen una agenda extrema. "Simplesmente no están bien de la cabeza", afirmó.

La demócrata elogió a su mentor, el presidente de EE. UU. Joe Biden, y aplaudió sus logros. "Tu historial es excepcional - la historia lo atestiguará - y tu carácter es un ejemplo", lo elogió. Biden se retiró de la carrera presidencial tras la presión del partido en julio. Harris tomó su lugar.

Un Final Espectacular

La convención de cuatro días concluyó con un final espectacular. La cantante estadounidense Pink interpretó una versión acústica de "What About Us" junto a su hija Willow. El grupo femenino de country "The Chicks" cantó el himno nacional. Las actrices Eva Longoria y Kerry Washington hicieron campaña por Harris.

Es digno de mención que la última noche de la convención contó con una presencia femenina extensiva en el escenario, donde muchos políticos destacados respaldaron a Harris. Harris también recibió respaldo de varias parientes femeninas que aparecieron en el escenario.

Esto contrasta notablemente con la convención republicana de julio en Milwaukee, donde Trump fue elogiado principalmente por hombres durante el gran final. Sus oradores de esa noche fueron el exluchador Hulk Hogan y el presidente de la UFC, Dana White. El músico de rock Kid Rock fue la estrella musical de Trump, que animó al público con cánticos de "¡Lucha! ¡Lucha!".

Kamala Harris declara públicamente su amor por su esposo en su aniversario

A su vez, Harris expresó su afecto público por su esposo Doug Emhoff durante su discurso. "Te amo mucho, Dougie", gritó al comienzo de su discurso. "Feliz aniversario". El discurso de cierre de Harris coincidió con su décimo aniversario de boda.

Harris y Emhoff se conocieron más tarde en la vida. Un amigo les organizó una cita a ciegas en 2013, lo que llevó a su matrimonio al año siguiente. Emhoff tiene dos hijos adultos de una relación anterior - Ella, que actuó en Chicago, y Cole. Afectuosamente llaman a Harris "Momala".

Emhoff se convertirá en el primer hombre en la historia de EE. UU. en asumir el papel de Segundo Caballero. Si Harris se convierte en la primera presidenta mujer, él se convertirá en el primer Caballero

