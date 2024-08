Kamala Harris' historia complicada con Medicare para Todos se convierte en una línea de ataque de la campaña de Trump

El miércoles, la campaña de Trump atacó a Harris por su anterior respaldo a la transición a un sistema de salud de un solo pagador, gestionado por el gobierno, que Vermont Sen. Bernie Sanders ha defendido durante mucho tiempo. Medicare for All ganó amplio apoyo entre los demócratas progresistas, especialmente aquellos con aspiraciones a la Casa Blanca, antes y durante las primeras etapas de las primarias presidenciales de 2020 del partido.

El equipo de Harris dijo recientemente que ya no respalda el plan, que cayó en desgracia entre los demócratas cuando Joe Biden se impuso en la nominación hace cuatro años como uno de los pocos candidatos que se opuso vocalmente a él. En cambio, hizo campaña por mejorar y ampliar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, en la que ha enfocado durante su mandato y que Harris ha respaldado como su vicepresidenta.

Pero Harris no ha abordado ella misma la pregunta, destacando el récord de la administración Biden mientras trata de evitar cualquier rehecho de la disputa de hace años, y solo ahora emitiendo declaraciones a través de ayudantes de campaña. Ahora, Trump está reviviendo el debate mientras busca pintar a Harris como una liberal radical y una cambiacolor.

“Los portavoces de Kamala Harris afirman una vez más que ha cambiado de opinión en sus posiciones – esta vez diciendo que ya no respalda el socialismo de Medicare for All”, dijo la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, el miércoles, instando a Harris a explicar “por qué está huyendo de cada política liberal que ha respaldado”.

El enfoque de la campaña de Trump en Medicare for All está emergiendo como el centro de una estrategia más amplia para utilizar las posiciones de Harris en las primarias de 2020 en su contra ahora, menos de 90 días antes de las elecciones generales. Harris se retiró de las primarias demócratas antes de que se emitieran los primeros votos, pero su campaña ese año luchó con frecuencia con Sanders y los reporteros que intentaban definir su posición sobre el plan, que eliminaría los planes de seguro privado y los reemplazaría con un sistema de un solo pagador financiado y operado por el gobierno.

Ese debate se calmó cuando Biden consolidó el partido en su camino hacia la nominación y, eventualmente, la presidencia con Harris como su compañera de fórmula. Trump – quien intentó repetidamente derogar la ACA, también conocida como Obamacare, sin éxito y con un significativo revés electoral – nunca ha expuesto un plan claro propio.

“Ella quiere prohibir los seguros médicos privados”, dijo Trump a finales de julio en la Cumbre de Creyentes de Turning Point Action en West Palm Beach. “Mucha gente tiene seguros médicos privados. Quieren mantenerlos así. Es fenomenal”.

Harris respondió al día siguiente en una recaudación de fondos en Massachusetts, recordando el intento de Trump en 2017 de poner fin a la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Él tiene la intención de poner fin a la Ley de Cuidado de Salud Asequible y devolvernos a un tiempo en el que las empresas de seguros tenían el poder de negarse a personas con enfermedades preexistentes”, dijo Harris. “Ustedes recuerdan qué era eso? Era real. Niños con asma. Supervivientes del cáncer de mama. Abuelos con diabetes”.

CNN ha contactado a la campaña de Harris para obtener comentarios.

Posturas sobre Medicare for All

La relación de Harris con Medicare for All siempre estuvo teñida de una cierta skepticismo. Como senadora de EE. UU. en septiembre de 2017, Harris se sumó como co patrocinadora de la legislación de Medicare for All de Sanders. Hablando en la presentación del proyecto de ley en el Capitolio, hizo el caso empresarial a favor del cambio.

“Vamos a dar al contribuyente de los Estados Unidos una mejor rentabilidad de su inversión”, dijo Harris. “¿Por qué? Porque Medicare for All defiende la proposición de que todos los estadounidenses, desde el día del nacimiento, a lo largo de sus vidas, tendrán acceso a la atención médica”.

En unetown hall de CNN en enero de 2019, Harris pareció abrazar completamente el sistema, diciendo a un preguntador del público que estaría dispuesta a eliminar los seguros privados como parte de la transición. Argumentó que los seguros están motivados por la ganancia, descargan papeleo en los pacientes y retrasan la atención, diciendo: “Vamos a eliminar todo eso. Sigamos adelante”.

“Necesitamos Medicare for All”, dijo Harris, agregando que era un tema en el que se sentía “muy firmemente”. Sus declaraciones recibieron críticas inmediatas de los republicanos y miradas de reojo de los aliados de Sanders que cuestionaron repetidamente su lealtad a lo que sería, incluso sus más acérrimos defensores lo reconocen, una radical transformación del sistema de atención médica de EE. UU.

La campaña de Harris respondió torpe

"No se trata de perseguir una ideología", dijo Harris. "Se trata de satisfacer a la gente de Estados Unidos".

El plan de Harris habría expandido el sistema de Medicare existente, que consiste en el programa de Medicare tradicional pero también ofrece una opción de seguro privado llamada Medicare Advantage.

"Permitiremos que las aseguradoras privadas ofrezcan planes de Medicare como parte de este sistema que cumplan con estrictos requisitos de Medicare en cuanto a costos y beneficios", escribió Harris en una publicación de Medium sobre su plan. "Medicare establecerá las reglas del juego para estos planes, incluyendo precio y calidad, y las compañías de seguros privadas jugarán según esas reglas, no al revés".

El cambio se debió, en parte, a la creciente presión de los líderes sindicales que no querían renunciar a los planes deseables que habían logrado negociar con los empleadores. También permitió a Harris hacer la propuesta de un nuevo sistema sin, como ella lo explicó entonces, aumentar los impuestos - otro punto doloroso para algunos electores.

Sanders desafió de inmediato la descripción de Harris de su plan como el verdadero Medicare para Todos.

"Me gusta Kamala. Es amiga mía, pero su plan no es Medicare para Todos", le dijo Sanders a CNN antes de los debates. "Lo que entiende el Medicare para Todos es que la salud es un derecho humano y la función de un sistema de salud razonable no es asegurar que las compañías de seguros y de drogas obtengan miles de millones de dólares en ganancias".

Un asesor senior de política de Sanders calificó el plan rehecho de Harris como "mala política" y "mala política", advirtiendo que "vastamente amplía la capacidad de las corporaciones de seguros privadas de obtener ganancias mediante facturación excesiva y negación de atención a pacientes vulnerables que más la necesitan".

A pesar de todo el drama político, el debate sobre la atención médica en las primarias demócratas se desvaneció a lo largo de 2019 a medida que se acercaban las caucus de Iowa de 2020 y los candidatos luchaban por posiciones en el campo abarrotado.

Sin embargo, Harris nunca descubrió del todo lo que los demócratas pensaban de su propuesta. Renunció a la carrera en diciembre de 2019, citando recursos financieros disminuidos, aproximadamente dos meses antes de que se llevaran a cabo las caucus.

CNN's Kate Sullivan contribuyó a esta información.

