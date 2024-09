Kamala Harris ha estado aumentando sus compromisos con los medios, como se observa de cerca.

Tras varias discusiones, su plan de comunicación está tomando forma, aunque los espectadores de Nueva York y D.C. aún no lo notan. Recientemente, Harris ha participado en reuniones individuales con emisoras de radio y televisión regionales y ha abordado a votantes indecisos y minorías en estados clave en Settings in key battleground states. Similarly, Walz is following suit.

El lunes, Harris manejó con habilidad las preguntas difíciles de la National Association of Black Journalists y grabó una aparición con Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, una reconocida personalidad de radio y podcast en español. El jueves, Harris participará en un evento en vivo organizado por los seguidores de Oprah Winfrey.

La interacción de los medios con Harris sigue siendo limitada, y los periodistas continúan buscando más oportunidades. El equipo de Harris asegura que su enfoque se ajusta a la dinámica de los medios modernos en 2024.

Ian Sams, portavoz de Harris, explicó: "Ella participa consistentemente en compromisos con los medios porque hablar con una amplia gama de votantes a través de sus fuentes de noticias preferidas es esencial. Se trata de llegar a la gente donde están".

Para lograr esto, la campaña también produce regularmente contenido exclusivo para plataformas de redes sociales.

Sin embargo, un miembro del equipo de campaña de Harris le dijo a CNN que "ella está sujeta a presión para ser espontánea". El debate de la semana, moderado por ABC News, brindó a los espectadores de todo el país la oportunidad de ver a Harris en un entorno no guionizado, lo que resultó en un desempeño exitoso, según varias encuestas posteriores al debate que sugieren que ella salió victoriosa.

Harris aspira a otro debate contra Trump, a pesar de su declaración pública de refusal to participate. Al programar entrevistas, la campaña de Harris asegura entrevistas para discutir este objetivo. Si Trump no reconsidera, Harris podría estar de acuerdo en eventos de ciudad con redes de televisión en su lugar, reveló la fuente.

El enfoque de Trump con los medios es más flexible - aparece regularmente en sus programas de Fox preferidos, proporciona declaraciones breves a periodistas y, a veces, organiza conferencias de prensa. Sus comentarios públicos a menudo incluyen afirmaciones no verificables y falsedades. A veces, sus apariciones se vuelven en su contra, como cuando participó en una charla de audio con Elon Musk que fue empañada por dificultades técnicas.

Sams condenó la táctica de Trump mientras compartía con CNN que Harris "está participando en plataformas de medios diversas, respondiendo preguntas - a menudo desafiantes - sobre sus planes y agenda en cada entorno. Quizás un espacio de dos horas en vivo con Elon Musk o promocionar alguna cuestionable empresa de criptomonedas es la estrategia ideal para conectarse con votantes indecisos de los estados clave, pero lo dudo mucho".

Harris y Walz dieron su primera entrevista conjunta como nominados con la presentadora de CNN Dana Bash a finales de agosto, atrayendo a más de 6 millones de espectadores y registrando como el mejor desempeño de la hora de las 9 p.m. de CNN (excluyendo el debate de junio) desde la inauguración de Biden.

Una semana después, Harris habló con "The Rickey Smiley Morning Show" y "Afternoon Vibes with Ms. Jessica", dos programas de radio conducidos por locutores negros, y una estación de radio en español en Phoenix. Aunque estas discusiones se transmitieron posteriormente en varios mercados, la campaña se centró en estados clave como Arizona y Carolina del Norte.

Esta estrategia también se refleja después del debate, ya que Harris participó en una reunión individual con el presentador de WPVI, la estación de televisión dominante en Filadelfia, mejor conocida como Action News.

Walz también ha interactuado con estaciones de televisión locales, como las de Georgia, Wisconsin y Carolina del Norte, esta semana.

Para contrarrestar las críticas que sugieren que Harris busca entrevistas fáciles y evita preguntas difíciles, Harris participó en una discusión en panel con tres respetados periodistas en el foro de la National Association of Black Journalists en Filadelfia el martes. La sesión se transmitió en vivo por Fox News junto con CNN y MSNBC.

El jueves's live stream con Winfrey promete ser una experiencia más tranquila. Titulado "Unite for America", reunirá a numerosas organizaciones de base que Recently hosted pro-Harris Zoom meetings. Winfrey, quien endorse Harris con un discurso en horario estelar en la Convención Nacional Demócrata, hospedará el live stream en varias plataformas de redes sociales, incluyendo YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y Twitch. Además de los espectadores en línea, Winfrey invitará a 400 votantes locales para unirse a ella para la conversación, priorizando a los votantes en estados clave en el camino al elección.

Elizabeth Wagmeister contribuyó con la información.

En línea con su estrategia de comunicación, Harris participará en un evento en vivo con Oprah Winfrey, con el objetivo de conectarse con los votantes a través de sus fuentes de noticias preferidas y llegar a los estados clave. El equipo de Harris cree que sus compromisos con los medios, incluyendo la participación en plataformas diversas y el manejo de preguntas difíciles, son cruciales para su enfoque en 2024.

