Kamala Harris está copiando el proyecto de ley de Trump

El expresidente Trump ha estado haciendo campaña durante meses para la abolición del impuesto a las propinas, en caso de ser reelegido. Ahora, Harris sigue su ejemplo. También quiere eliminar el impuesto - y va un paso más allá.

Dos meses después de una propuesta correspondiente del candidato republicano a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, la demócrata Kamala Harris también quiere abolir la tributación de las propinas en EE. UU. después de una victoria. La candidata a la presidencia prometió esto en un acto de campaña en Las Vegas.

En la ciudad del desierto, muchas personas trabajan en la industria hotelera y de catering debido a la legalización del juego. A menudo reciben el salario mínimo relativamente bajo, lo que hace que muchos empleados dependan de las propinas. El salario mínimo está establecido por los estados.

"Y es mi promesa a todos vosotros: Si soy presidenta, seguiré luchando por las familias trabajadoras americanas, incluyendo un aumento del salario mínimo y la eliminación de los impuestos sobre las propinas para los empleados de la industria del servicio y la hospitalidad", dijo la vicepresidenta a miles de seguidores.

"Esa fue una idea de Trump"

Trump propuso la abolición del impuesto a las propinas hace unos dos meses en Las Vegas y recibió buena resonancia en el estado altamente disputado de Nevada. Ahora parece que su oponente quiere quitarle el viento con la demanda popular - Trump reacciona rápidamente.

Harris había "copiado" su propuesta, escribió en la plataforma Truth Social, que él cofundó, y expresó dudas sobre si la demócrata estaba hablando en serio. "La diferencia es que ella no lo hará, solo lo quiere hacer por razones políticas", escribió. "Esa fue una idea de Trump". Harris no tiene ideas propias y solo puede "robar" de él, se quejó. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, envió la pregunta en la plataforma X de por qué la vicepresidenta no implementa ahora el proyecto, ya que ya forma parte del gobierno.

El gobierno no puede cambiar la tributación de las propinas por sí solo: se necesitaría una legislación correspondiente del Parlamento. El estado de Nevada, donde se encuentra Las Vegas, es un llamado "estado clave": no se puede contar firmemente para ninguno de los dos partidos, por lo que los candidatos de ambos partidos están haciendo campaña intensivamente para obtener votos allí.

