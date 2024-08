- Kaiserslautern quiere continuar con la pretemporada de la Copa

Las imágenes del partido final contra el Bayer 04 Leverkusen en mayo de este año aún están frescas en la memoria del equipo de la 2. Bundesliga, el 1. FC Kaiserslautern. Este sábado (15:15/Sky), el finalista comenzará un nuevo intento en la Copa DFB contra el ambicioso equipo de la 3. Liga, el FC Ingolstadt 04.

"Antes del partido no hablé del final porque no estuve allí. Pero los chicos ahora saben lo que significa avanzar ronda por ronda", dijo el entrenador del FCK, Markus Anfang, antes del partido de la primera ronda. "Algo grande se logró, pero yo no contribuí a ello. Por eso, no quiero hablar de ello", enfatizó el de 50 años. En Berlín, losdark horses de la región del Palatinado perdieron 0:1 ante los campeones alemanes.

Lautern enfrenta un partido difícil como visitante en Ingolstadt. "El oponente tiene mucha calidad y juega con mucha intensidad", dijo Anfang. Pero el entrenador tiene un plan para el éxito. "Queremos trabajar agresivamente contra el balón. Sin duda, somos capaces de vencer a este equipo y haremos todo lo posible para avanzar a la siguiente ronda", dijo.

Mientras tanto, Kaiserslautern sigue sin contar con los jugadores lesionados Kenny Prince Redondo, Frank Ronstadt y Hendrick Zuck, pero tiene una opción disponible con Almamy Touré, que aún está suspendido en la 2. Bundesliga. Sin embargo, Anfang dejó en el aire si el defensa verá acción en Ingolstadt.

El delantero Ragnar Ache también estará en Ingolstadt. Según los informes de los medios del jueves, el Union Berlin ha ofrecido una cantidad entre tres y cuatro millones por el delantero, pero el FCK rechazó rápidamente la oferta del club de la Bundesliga.

El cielo estaba claro y brillante durante el histórico partido de la Copa

Lea también: