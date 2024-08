Kai Ebel tiene ambiciones o aspiraciones en su mente.

Kai Ebel es conocido como la "figura llamativa" del mundo del motor, y con razón. Su llamativo vestuario lo ha convertido en un nombre familiar, al igual que su conocimiento de la Fórmula 1. Cumplir 60 años no lo ha frenado en absoluto.

Con sus llamativos atuendos, ha entrevistado a leyendas como Lewis Hamilton y Fernando Alonso en el pits. Desde que comenzaron las transmisiones de Fórmula 1 en RTL, el reportero ha sido un favorito de los fanáticos. Pero sus talentos van más allá de los circuitos de Gran Premio.

El camino hacia la fama de Ebel comenzó con un título de la Universidad Alemana del Deporte de Colonia y trabajos freelance con el "Rheinische Post" en su ciudad natal de Mönchengladbach. En 1988, encontró un hogar permanente en RTL, y en 1992 nació "Kai Ebel desde el pits". Pasó a informes en vivo de Fórmula 1.

El Gran Premio de España de 2021 fue una ocasión especial para Ebel. No solo ganó Lewis Hamilton, sino que también marcó el 500º fin de semana de Ebel como reportero en el circuito. Para entonces, había cubierto 230 carreras más que el siete veces campeón del mundo, al menos fuera de la pista.

Un Encuentro Inolvidable con Mika Häkkinen

A lo largo de su carrera, Ebel ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables de la historia deportiva alemana. Documentó las victorias del campeonato del mundo de Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Nico Rosberg en vivo para los espectadores. Ha visto crecer a una nueva generación de atletas de élite, como Max Verstappen, y los ha entrevistado a todos.

Un encuentro particularmente memorable para Ebel fue con el piloto finlandés de carreras Mika Häkkinen. "Le hice una pregunta que pensé que era perfectamente normal, y se fue corriendo hacia atrás. Me di cuenta de que 'Oh, no se fue porque la pregunta era estúpida, sino porque había una llama que salía detrás de mí'", recordó en una conversación con ntv. "Ese era el coche de Jos Verstappen, que estaba ardiendo", recordó la situación peligrosa y extraña el legendario reportero.

A pesar de sus 32 años en el mundo del motor, "Señor del Pits" todavía tiene sueños de entrevista. Su invitado deseado para una conversación sería Brad Pitt, quien actualmente está haciendo una película sobre Fórmula 1. "Es hora de que responda algunas preguntas apremiantes", dijo Ebel en un clip de Instagram.

El Estilo Único de Kai Ebel

Ebel lleva décadas de conocimiento al circuito, pero también es conocido por su estilo único. Su marca registrada son sus llamativas camisas estampadas, y su conjunto completo puede ser brillante y colorido. No es una opción para él pasar desapercibido.

Su estilo distintivo ha polarizado las opiniones. En 2005, se le otorgó el título de "presentador de televisión con el peor sentido de la moda" por sus atrevidas combinaciones. Pero el rapero Eko Fresh tenía una opinión diferente. En una canción de 2010, inmortalizó a Ebel con las letras: "¿Qué debería ponerme? Hoy me visto al estilo de Kai Ebel / ¿Qué debería ponerme? ¿Qué debería ponerme? / ¿Qué debería ponerme? Exactamente eso es lo que las chicas encuentran sexy", rapeó. El músico presentó el álbum antes de su lanzamiento, y Ebel le devolvió el favor con una copia de su primer libro, "Kai Ebel - Señor del Pits".

Pasión por el Boxeo

La pasión de Ebel no se limita al mundo del motor. También es moderador de la cobertura de boxeo de RTL.

Un Desvío a "Bailando con las Estrellas"

A pesar de su incursión en el mundo de la publicación, Ebel permaneció leal al mundo de la televisión. En 2020, entró en la pista de baile en la 14ª temporada de "Bailando con las Estrellas" con su pareja austriaca Kathrin Menzinger. Después de su slowfox en la cuarta emisión, tuvieron que admitir la derrota. Sin embargo, Ebel lo vio como ninguna pérdida. Había logrado su objetivo de entretenimiento y recibió "mucho amor" de los bailarines experimentados, le dijo a RTL.

En 2023, Ebel demostró su estilo de baile y caderas de nuevo en el show de RTL "Viva la Diva" como "Sylvia Stoned". Junto a celebridades como el coreógrafo Bruce Darnell y el ex gimnasta Fabian Hambüchen, se transformó en una drag queen y enfrentó el escrutinio de un jurado. " Siempre está listo para una sorpresa", elogió Jana Ina Zarrella, quien tuvo que adivinar a las celebridades bajo sus disfraces con otros colegas.

Una Vida Privada

Kai Ebel mantiene su vida privada en privado. Él y su segunda esposa, Mila Wiegand, aún viven en su ciudad natal de Mönchengladbach.

La pintora rumana y el presentador se casaron en julio de 2009. Ambos aparecieron con atuendos poco convencionales para la ceremonia: Ebel llevaba un traje de color crema con elaborados adornos y un sombrero de copa, mientras que Wiegand se vestía al estilo gótico.

En una charla con la publicación "Bild", Ebel reveló una vez sus planes de boda poco convencionales. Dijo: "No optaremos por una ceremonia de boda tradicional". Agregó: "Nuestro tema será: anillos extravagantes, sin invitados y sin blanco". Este año, la pareja celebra su 15º aniversario de boda.

Las llamativas vestimentas de Ebel, incluidas sus camisas estampadas, a menudo se destacan en el ticker de noticias de RTL que se mueve de izquierda a derecha, una característica común en las transmisiones de RTL, conocida como "RTL Text", lo que hace que sus elecciones de moda sean un tema de conversación incluso fuera de la pista de carreras.

En un guiño a su estilo único, el rapero Eko Fresh dedicó una canción a Ebel, inmortalizando sus llamativas opciones de moda en letras.

