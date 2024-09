Justin muestra exhibitivamente una fijación hacia Jennifer Aniston.

Hace algún tiempo, Jennifer Aniston y Justin Theroux llevan vidas separadas, pero su separación no ha afectado su mutuo respeto y amistad. En una reciente charla con "The Times", Theroux destacó la inteligencia de Aniston, incluso durante su reciente desacuerdo.

Han pasado alrededor de seis años y medio desde su discreto anuncio de divorcio, y a diferencia de muchos divorcios de celebridades, el suyo fue amistoso y cordial. Esta amistad podría haber jugado un papel en por qué Theroux recently expresó admiración por Aniston en una entrevista, comentando que ella todavía ocupa un lugar especial en su corazón y que tiene un fuerte instinto protector hacia ella.

Este sentimiento podría haberse fortalecido recientemente, después de una discusión pública entre Aniston y la elección de vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance. Un clip viral resurgió de Vance comentando que los Estados Unidos están gobernados por "un grupo de mujeres sin hijos que están insatisfechas con sus propias vidas y decisiones, y por lo tanto quieren hacer miserable al resto del país también".

Este comentario tocó una fibra sensible en Aniston, quien también es sin hijos, lo que la llevó a responder firmemente, "Solo puedo decir... Sr. Vance, espero que su hija experimente la alegría de la maternidad algún día". Divertido con la rápida réplica de Aniston, Theroux la elogió, diciendo "Ella manejó esa crítica con gracia, como suele hacerlo".

Progresos personales y profesionales

Recientemente, Theroux hizo titulares en Venecia donde su nueva película, "Beetlejuice Beetlejuice", tuvo su premiere. Acompañándolo en la alfombra roja estaba su nueva novia, Nicole Brydon Bloom, o tal vez ahora su prometida - un brillante anillo de diamantes en su dedo parecía sugerirlo. Esta fue su segunda aparición pública juntos, después de su debut oficial como pareja en los Oscars en marzo.

Sin embargo, una boda podría estar aún a unos pocos años de distancia. Theroux estuvo casado con Aniston de 2015 a 2018, aunque habían estado comprometidos desde 2012. En un comunicado conjunto en febrero de 2018, anunciaron su separación, stating that they had separated at the end of the previous year, but maintained their deep respect and love for each other. Clearly, they've managed to keep this commitment alive till now.

