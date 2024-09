Justin experimenta consecuencias judiciales por conducir ebrio

Después de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, la decisión de la corte para el famoso entretenedor estadounidense Justin Timberlake ha sido revelada. El cantante-actor ha sido condenado a realizar servicio comunitario y ha demostrado arrepentimiento, ofreciendo una lección significativa a los demás.

El talentoso estrella del pop de los Estados Unidos ha sido condenado a realizar servicio comunitario por conducir ebrio. Un juez de Nueva York condenó a Timberlake, de 43 años, por conducir su BMW bajo los efectos del alcohol en Sag Harbor, al este de Nueva York, según informaron fuentes de noticias estadounidenses el 18 de junio.

Según el "New York Post", el juez ordenó al músico realizar servicio comunitario después de que se declarara culpable. También se le instruyó a hacer una declaración pública sobre el incidente. Según NBC, Timberlake debe cumplir entre 25 y 40 horas de servicio comunitario. Fox News reporta que también debe pagar una multa entre $300 y $500 y renunciar a su licencia de conducir por tres meses.

Timberlake admitió su culpa: "Me mantengo a muy altos estándares, y fallé", compartió frente al juzgado de Sag Harbor. "Incluso si solo has tomado una copa, evita conducir un automóvil - hay muchas alternativas".

Timberlake entiende las consecuencias

Nacido en una comunidad unida, Timberlake reconoció las consecuencias de sus acciones en los residentes de Sag Harbor. Ubicado en los exclusivos Hamptons en la costa este de Long Island, este pequeño pueblo es conocido por su exclusividad.

Timberlake se convirtió en famoso como miembro del grupo NSYNC antes de construir una exitosa carrera solista y convertirse en un actor destacado. Ha ganado cuatro premios Emmy y diez premios Grammy. El músico tuvo una relación con la cantante estadounidense Britney Spears de 1999 a 2002. Ahora está casado con la actriz Jessica Biel y tienen dos hijos juntos.

