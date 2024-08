Por las preocupaciones de la esposa embarazada Hailey - Justin Bieber está gritando a un grupo de adolescentes.

La estrella del pop Justin Bieber (30) parece haber tenido suficiente de ser acosado constantemente por fans en su vida privada. Y su enojo por esto Recently se dirigió a un grupo de adolescentes que no lo dejaban en paz en el lobby de un hotel en West Hollywood. Un video del incidente está circulando en TikTok.

"¿Piensas que esto es divertido?"

En el clip, un grupo de jóvenes adolescentes, supuestamente allí para una Bar Mitzvah en el famoso Waldorf Astoria hotel, se puede ver rodeando a Bieber con sus teléfonos apuntando hacia él. El de 30 años pregunta, "¿Piensas que esto es divertido? ¿Piensas que esto es gracioso?" antes de decirles firmemente que "se vayan. Esto no es divertido."

Justin Bieber preocupado por su esposa embarazada

La razón del arrebato de Justin Bieber parece ser la preocupación por la seguridad de su esposa embarazada, Hailey Bieber (27). Un testigo ocular le dijo a "TMZ" que Bieber estaba de camino a reunirse con su esposa para almorzar en el hotel cuando los ocho adolescentes comenzaron a seguirlo y a llamarlo.

Bieber inicialmente le pidió amablemente a los adolescentes que lo dejaran en paz, pero ellos continuaron filmándolo, lo que supuestamente frustró al cantante. El testigo ocular también dijo que Bieber no insultó ni swore at the teens, simply didn't want to be bothered, especially with concerns for his wife's safety.

Los Biebers se convertirán en padres por primera vez

Justin y Hailey Bieber están actualmente esperando su primer hijo juntos - y podría ser cualquier día ahora. La pareja, que ha estado casada desde 2018, anunció el embarazo en mayo con una publicación de Instagram. Se informó que Hailey ya estaba en su sexto mes en ese momento.

No estoy seguro de cómo Justin Bieber habría reaccionado si los adolescentes hubieran persistido después de su solicitud de dejarlos en paz, considerando sus preocupaciones por la seguridad de su esposa embarazada.

A pesar de su arrebato, Justin Bieber no ha sido acusado de usar lenguaje o comportamiento inapropiado hacia los adolescentes, simplemente les pidió que lo dejaran en paz debido a sus preocupaciones por la seguridad de su esposa.

