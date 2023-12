Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, cuestiona el reparto de entradas para la final de la Liga de Campeones tras las críticas de un grupo de aficionados a la UEFA

El 28 de mayo, el Estadio de Francia, con capacidad para 75.000 espectadores, acogerá la gran cita del fútbol de clubes entre el Liverpool y el Real Madrid. La UEFA ha anunciado que cada equipo recibirá 20.000 entradas para vender a sus aficionados.

El resto de la asignación se cubrirá con 12.000 entradas de admisión general, asignadas por sorteo, y las 23.000 restantes se reservarán para la UEFA, las federaciones nacionales, los socios comerciales y los organismos de radiodifusión, así como para los asientos de hospitalidad.

El plazo de solicitud de entradas de acceso general se cerró el 28 de abril, casi una semana antes de que Liverpool y Madrid jugaran sus decisivos partidos de vuelta de semifinales.

Con poco más de la mitad del estadio lleno con entradas vendidas por el club, Klopp se preguntó a dónde iban a parar las entradas restantes.

"¿Es correcto que sólo tengamos 20.000, ellos 20.000, y haya 75.000 dentro? Eso hace que sobren 35.000. ¿Dónde están esas entradas?", dijo Klopp, en declaraciones a los periodistas el viernes.

"Se trata de dinero, así son las cosas. La UEFA no es la santa del fútbol, nunca lo ha sido. Lo que tienen es un producto fantástico con la Liga de Campeones... y si me hubieran preguntado, nunca tendríamos que cambiar eso".

"Pero obviamente ahora han perdido aquí un poco de dinero y allí otro poco, y la forma fácil de recuperarlo es aumentar el precio de las entradas. Así es la vida".

El Liverpool confirmó el jueves que el club había recibido una asignación de 19.618 entradas para la final, con 382 asientos reservados para asociados de los jugadores, personal del club y personalidades, según las directrices de la UEFA.

Los precios comienzan en 50,32 libras, el 23,3% de la asignación del club, y alcanzan un máximo de 578,63 libras. La mayor parte de las entradas asignadas tienen un precio de 125,79 libras, lo que supone el 55,7% de las entradas disponibles para los aficionados del Liverpool.

No habrá reducciones en el precio de las entradas para niños (menores de 16 años), jóvenes (17-21 años) o mayores de 65 años.

La UEFA no es pobre, pero parece querer más

En una carta abierta dirigida a la UEFA el viernes, el sindicato de seguidores del Liverpool Spirit of Shankly afirmó que los aficionados estaban "cansados de ser estafados", criticando la asignación de entradas para los "seguidores leales".

"Para miles no habrá viaje a París porque faltarán entradas. Otra vez", decía la carta.

"Al plantar cara a la fracasada Superliga, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, dijo: "No puedo entender cómo podéis ver a vuestros aficionados protestando y no os importa. De todas formas estáis llenos de dinero, no sois pobres, pero queréis más y más y más."

"Bueno señor Čeferin, los aficionados del Liverpool están protestando y a usted no parece importarle. La UEFA no es pobre, pero usted parece querer más. Y más.

"Los aficionados al fútbol están cansados de ser estafados. Cansados de ver a su equipo llegar a una final, pero no poder encontrar una entrada para asistir. Y cansados de precios desorbitados.

"Es hora de que la UEFA reconozca el poder de los aficionados y la importancia de éstos por encima de los patrocinios", concluye el comunicado.

La UEFA remitió a la CNN a la información de su página web sobre la asignación de entradas cuando se le pidió que comentara las declaraciones de Klopp y Spirit of Shankly.

En un comunicado de prensa de principios de esta semana, la UEFA dijo que, tras consultar con los cuatro semifinalistas, cambió los planes de ofrecer 5.000 entradas gratuitas a cada club, y en su lugar subvencionó las entradas para los aficionados, lo que significa que podrían comprarse a un precio con descuento.

La oportunidad hace a los malos

Aunque Klopp dijo que comprendía "al 100.000%" la postura del Spirit of Shankly, reiteró que no veía que la situación fuera a cambiar pronto.

Contando la historia de unos amigos que habían reservado hoteles en París en abril, y a los que los hoteles informaron recientemente de que les devolverían el dinero porque los precios se habían triplicado desde entonces, el alemán dijo que era "el mundo en el que vivimos".

"No podemos decir que estos son los malos, la oportunidad hace a los malos", dijo Klopp. "En este caso, la UEFA tiene uno de los partidos más importantes de la historia y no van a regalar las entradas así.

"Entiendo al 100.000% de dónde viene Spirit of Shankly. No está nada bien, pero ocurre en todas partes.

Sólo se consigue el 50% de las entradas y el resto va a gente que probablemente paga miles y miles... así es como se hace todo el dinero".

"¿Me gusta? No. ¿Lo cambiaré? No lo veo".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com