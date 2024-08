Julio es el mes más mortífero para civiles en Ucrania desde octubre de 2022

Desde octubre de 2022, ningún mes ha visto morir a tantos civiles ucranianos por el bombardeo ruso como julio de este año

Según la Organización de las Naciones Unidas, más civiles ucranianos han muerto por el bombardeo ruso en julio de este año que en cualquier otro mes desde octubre de 2022. "El alto número de bajas en julio continúa una tendencia alarmante desde marzo de 2024", informes la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU).

23:43 Trabajadores retirados del sitio de construcción de la AKW Kursk

Debido al avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, se están retirando trabajadores del sitio de construcción de dos nuevos reactores nucleares en la Central Nuclear de Kursk. Atomstroiexport, filial de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom, anunció que el número de trabajadores de construcción se reducirá temporalmente. Otros especialistas continúan trabajando según lo planeado. La Central Nuclear de Kursk en la ciudad de Kursk ha sido mencionada repetidamente como un posible objetivo de la ofensiva que comenzó el martes. Sin embargo, está ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera. Los avances más lejanos de las tropas ucranianas, que se han informado pero no confirmado, han alcanzado unos 30 kilómetros dentro de Rusia. Después de que se anunció la ofensiva ucraniana, la Guardia Nacional rusa reforzó la protección de la planta nuclear. Se están construyendo dos reactores para reemplazar los dos bloques más antiguos y ya desmantelados de la planta. Otros dos reactores están actualmente en funcionamiento.

23:11 Ucrania captura instalaciones de Gazprom en la región de Kursk

Según un video publicado por medios ucranianos, soldados ucranianos han tomado el control de una instalación de Gazprom en la región rusa de Kursk. Soldados ucranianos en el video afirman que han tomado la instalación en la ciudad de Sudzha y la ciudad en sí.

22:33 Rusia bloquea el servicio de chat cifrado Signal

En su crackdown contra servicios de internet extranjeros, Rusia también ha bloqueado el servicio de chat cifrado Signal, alegando incumplimiento de medidas legales necesarias para combatir el terrorismo y la extremismo. Signal no está cumpliendo con las medidas legales necesarias para combatir el terrorismo y la extremismo, informó la agencia responsable Roskomnadzor en Moscú. A lo largo del día, se acumularon quejas de usuarios de Signal en Rusia de que el servicio de mensajería no estaba disponible. Portales como Sboj.rf, que recopilan informes de interrupciones, informaron alrededor de 2000 quejas. Signal fue desarrollado en Estados Unidos y es valorado por sus capacidades de comunicación segura. El jueves, también se quejaron usuarios rusos de que YouTube funcionaba lentamente y era difícil descargar videos. Las autoridades rusas no han proporcionado una explicación oficial para esto. Sin embargo, han estado targeting el servicio de video extremadamente popular en los últimos días, acusándolo de negarse a eliminar videos extremistas. Rusia ya ha bloqueado grandes redes sociales con propiedad estadounidense como X y Facebook, que solo pueden utilizarse a través de conexiones protegidas (VPN). Antes del ataque a Ucrania, Moscú había preparado posibles apagones de internet en el país. Desde el inicio de la guerra en 2022, Roskomnadzor ha bloqueado miles de sitios web que no son aprobados por el aparato de poder ruso.

22:04 Corte de energía en ciudad cerca de la Central Nuclear de Kursk después de ataques ucranianos

Según informes rusos, ha habido un corte de energía en la ciudad de Kursk cerca de la Central Nuclear de Kursk. El gobernador regional Alexei Smirnov atribuyó esto a un drone ucraniano que golpeó una estación transformadora. Kursk tiene una población de alrededor de 42,000. La Central Nuclear de Kursk es una de las mayores centrales nucleares de Rusia. Las tropas ucranianas han avanzado cerca de la planta en los últimos días.

21:33 Estados Unidos anuncian nueva ayuda militar para Ucrania

Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar valorado en $125 millones para Ucrania, incluyendo misiles Stinger, munición de artillería y sistemas antitank. Esto es la décima remesa de equipo para Ucrania desde que el presidente Joe Biden firmó una ley para un paquete de ayuda multimillonario en abril, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca a periodistas.

20:52 Video muestra ataque de HIMARS ucraniano a columna rusa en Kursk

Ucrania está utilizando armas de largo alcance contra el ejército ruso en su ofensiva en Kursk. Un video muestra varios impactos de cohetes en medio de una columna rusa este de Rylsk la noche anterior. Los ucranianos parecen haber utilizado cohetes occidentales disparados desde el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) HIMARS. Se pueden ver varios vehículos militares destruidos en videos del día después del ataque. "Kyiv Independent" informes 14 vehículos destruidos.

20:38 Irán suministrará a Rusia cientos de misiles balísticos

Irán tiene previsto suministrar a Rusia cientos de misiles balísticos en un futuro próximo, según fuentes de inteligencia europeas. Decenas de personal militar ruso ya están siendo entrenados en Irán para manejar el sistema de misiles balísticos de corto alcance Fath-360, dijeron dos empleados de servicios de inteligencia europeos a la agencia de noticias Reuters. Moscú tiene sus propios misiles balísticos, pero la entrega de Fath-360 podría permitirle utilizar una mayor parte de su arsenal para objetivos lejos de la línea del frente. Las ojivas iraníes podrían utilizarse entonces para objetivos con menor alcance. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y socios del G7 están preparados para una respuesta rápida y contundente si Irán continúa con tales transferencias. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios.

20:27 Schmid defiende la ayuda militar a Ucrania tras la propuesta de KretschmerEl demandado por el primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, para reducir la ayuda militar a Ucrania ha sido criticado por la SPD. El portavoz de política exterior de la SPD, Nils Schmid, le dijo al "Tagesspiegel" que Ucrania "se defiende contra una violación del derecho internacional por parte de Rusia en su territorio". Rusia podría poner fin a la guerra en cualquier momento retirándose de Ucrania, dijo Schmid. "Pero para Ucrania, el fin de su defensa propia significaría la pérdida de su territorio y soberanía, así como la continuación de la opresión de su población. El señor Kretschmer también lo sabe", añadió el político de la SPD. Anteriormente, Kretschmer había pedido una reducción de la ayuda militar a Ucrania y había justificado esto en una entrevista con el Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) con el conflicto sobre el presupuesto federal para 2025.

19:56 Tropas ucranianas atacan posiciones rusas en la península de DniproEl servicio de inteligencia militar ucraniano informa sobre un ataque exitoso a posiciones rusas en la península de Kinburn en la orilla del río Dnipro ocupado por Rusia. Según los informes ucranianos, se destruyeron 30 soldados rusos y seis vehículos blindados. La península de Kinburn se encuentra en la boca del río Dnipro, al sur de Jersón. Un video publicado por el servicio de inteligencia muestra a tropas desembarcando en barco y ataques con drones kamikaze. No se puede verificar independientemente las afirmaciones del servicio de inteligencia. Rusia afirma haber repelido los ataques, stating que algunos ucranianos fueron detenidos por minas y el resto por fuego de armas pequeñas.

19:43 Nuevas sanciones contra BielorrusiaDespués de la UE, EE. UU., Canadá y el Reino Unido han impuesto nuevas sanciones contra individuos y empresas en Bielorrusia. Las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en Washington apuntan a 19 individuos y 14 empresas, así como al avión del líder bielorruso Alexander Lukashenko. Los afectados son principalmente empresas del sector de la aviación, la logística y la electrónica, así como sus ejecutivos, que intentaron eludir las sanciones existentes para adquirir componentes para equipos militares para Rusia. Canadá ha sancionado a diez individuos y seis empresas, mientras que el Reino Unido ha sancionado a tres individuos y tres empresas. Antes, esta semana, la UE también impuso nuevas sanciones contra Bielorrusia, ampliando la lista de sanciones que comenzó hace cuatro años después de las disputadas reelección de Lukashenko.

19:20 Ucrania ordena estaciones de rescate especiales de RheinmetallRheinmetall ha recibido un nuevo pedido del Ministerio de Defensa de Ucrania para la entrega de dos estaciones de rescate. La empresa de defensa anunció esto. La estación de rescate contenedora para operaciones en el sitio se refiere por el fabricante como un "Equipo Quirúrgico Avanzado (FST, equipo quirúrgico de campo avanzado)". Los cinco contenedores interconectados y ampliables incluyen una zona de recepción y triaje, un refugio de rayos X, una zona de preparación del quirófano, un refugio quirúrgico y una unidad de cuidados intensivos. Estos pueden ser desplegados cerca del frente y se espera que sean entregados a finales de 2023 o principios de 2024.

18:47 Ucrania derriba otro helicóptero ruso con un dronUn dron de visión en primera persona (FPV) controlado por el servicio de seguridad de Ucrania (SBU) ha derribado otro helicóptero militar ruso en la región de Kursk. "Kyiv Independent" informes esto, citando una fuente del servicio de seguridad. El aircraft targeted was a Mi-8 transport helicopter. No está claro si el helicóptero fue destruido o obligado a crash por el impacto. Hace unos días, Ucrania derribó un Mi-28 helicóptero con un dron.

18:22 Oligarca ruso llama a la guerra "loca"

El billonario ruso Oleg Deripaska ha sido criticado duramente en Rusia por su sorprendentemente franca condena de la guerra contra Ucrania. En una entrevista con el periódico japonés "Nikkei Asia", Deripaska llamó a un " alto el fuego inmediato y sin condiciones". "Si quieres acabar con la guerra, tienes que parar primero los disparos", dijo esta semana en el margen de una conferencia económica en Japón, en la que participó como representante oficial de Rusia. Describió el violento conflicto como "loco". El filósofo ruso Alexander Dugin, considerado uno de los principales ideólogos de esta guerra, luego criticó duramente al empresario. "Esto es una puñalada por la espalda de nuestras fuerzas y apoyo a los terroristas del ejército ucraniano, que han invadido la región de Kursk", explicó a través del servicio de mensajería Telegram.

17:54 Strack-Zimmermann defiende el ataque ucraniano en "territorio enemigo"

La presidenta del Comité de Defensa en el Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, defiende el uso de armas occidentales en territorio ruso por el ejército ucraniano: "Los ucranianos están cumpliendo todos los acuerdos establecidos por los países donantes", dice la política de FDP a los periódicos del grupo de medios Funke. A pesar de esto, Ucrania tiene el derecho a la defensa propia. "Esto incluye el derecho a atacar al enemigo en su propio territorio", subraya Strack-Zimmermann. Se complace de que la UE apoye plenamente los esfuerzos de Ucrania para restaurar su integridad territorial y soberanía y combatir la agresión ilegal de Rusia.

17:21 Experto: Tanques alemanes suministrados están involucrados en ataques

El experto en seguridad y defensa británico Michael Clarke explica que tanques producidos en Alemania o EE. UU. también se están desplegando en la región de Kursk. "Parece que los ucranianos han decidido obviamente apoyar el empuje. Y en unos 48 horas, lo han hecho con algunas unidades bastante grandes", dijo en Sky News. Entre ellos hay tanques y vehículos blindados proporcionados por EE. UU. y Alemania. No está claro si también se están utilizando vehículos de producción británica, según Sky News.

16:55 Expertos en política exterior de la CDU reprenden a Kretschmer

16:28 México se niega a arrestar a Putin durante su visitaEl gobierno mexicano ha declarado que no arrestará al presidente ruso Vladimir Putin si asiste a la toma de posesión del nuevo jefe de Estado mexicano. Ucrania había hecho una solicitud correspondiente. "No podemos hacerlo", dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante los periodistas, agregando que "no es nuestra responsabilidad".

15:57 Gressel: Ucrania "probablemente mantendrá el territorio por más tiempo"Según Gustav Gressel, el ataque a la región rusa de Kursk no es un "pinprick" como los ataques anteriores detrás de la frontera. El experto militar estima que las tropas ucranianas están atando fuerzas rusas y obteniendo una ventaja en posibles negociaciones sobre territorios.

15:33 Muertes en un ataque con misiles en un supermercadoAl menos 12 personas murieron y 44 resultaron heridas en un ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana oriental de Kostjantyniwka, según informes oficiales. "Un ataque de terroristas rusos a un supermercado y una oficina de correos ordinarios. La gente está bajo los escombros", escribió el presidente Volodymyr Zelenskyy en Telegram. Continúan las operaciones de rescate. El jefe de Estado expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Según el Ministerio del Interior, se declaró un incendio en un área de unos 1.000 metros cuadrados. Kostjantyniwka está a solo unos 10 kilómetros de la línea del frente entre las tropas ucranianas y rusas. (ver entrada a las 12:34)

15:10 Faber: La conducta de Kretschmer "me da asco"El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ha sido criticado por el Bundestag por su intento de reducir la ayuda militar a Ucrania. "Me da asco cómo un ministro presidente está utilizando la lucha por la supervivencia de las mujeres y los hombres ucranianos para su campaña electoral regional", dijo Markus Faber, presidente del Comité de Defensa. Las entregas de armas alemanas ayudarían a Ucrania a defenderse, no por afán de guerra, "sino porque no quieren vivir en un gran Bucha donde el ejército ruso está matando, torturando y violando al azar", agregó Faber.

14:41 ISW: Ucrania 'sorprende operativamente' a Rusia en KurskLa falta de una respuesta coherente de Rusia a la incursión de Ucrania en la región de Kursk y el ritmo reportado del avance de Ucrania sugieren que las fuerzas ucranianas han logrado una sorpresa operativa a lo largo de la frontera rusa. Esto es lo que escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su último informe. En los últimos uno y medio años de la guerra de Ucrania, ha sido difícil para ambas partes sorprender al oponente debido a la confusión parcial en el campo de batalla de Ucrania. Según los analistas, el Kremlin intentará recuperar el territorio ruso en la región de Kursk ocupado por las fuerzas ucranianas. El avance adicional de Ucrania en Rusia sería un golpe estratégico para los esfuerzos decenales del presidente ruso Vladimir Putin de establecer estabilidad y seguridad en Rusia y el renacimiento geopolítico de Rusia.

14:14 Kretschmer sugiere recortes en la ayuda militar a UcraniaEl ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, propone, ante el conflicto presupuestario a nivel federal, reducir la ayuda militar a Ucrania. "Ya no podemos permitirnos financiar armas para Ucrania que se están usando y no están dando resultados", dijo Kretschmer a la Red Editorial Alemana. "Todo debe estar en proporción. Sí, apoyo, pero podemos ver que estamos llegando a nuestros límites". Kretschmer señala el crecimiento del presupuesto en los últimos años. "Antes de la crisis del COVID-19 en 2019, teníamos un volumen presupuestario de 344.000 millones de euros. Ahora estamos en 480.000 millones de euros, y sin embargo la coalición de tráfico lights no puede acuerdo en el presupuesto", critica el político de la CDU. "Esto demuestra que todo está fuera de control. El dinero de los ciudadanos alrededor de 50.000 millones de euros, migración decenas de miles de millones, ayuda militar miles de millones. Esto no funcionará".

13:52 Ucrania: La policía ordena la evacuación de alrededor de 20.000 personas en la región fronteriza de SumyLas autoridades ucranianas han emitido una orden de evacuación para alrededor de 20.000 personas en la región oriental de Sumy, que limita con Rusia. La orden afecta a 28 ubicaciones bajo "fuego enemigo", dijo la policía en el servicio en línea Telegram. Las fuerzas de seguridad locales ya están desplegadas para ayudar en la operación. La región de Sumy limita con la región rusa de Kursk, en la que las fuerzas militares ucranianas entraron el martes.

13:22 Rusia refuerza tropas en la región disputada de KurskDespués de que las tropas ucranianas avanzaron en la región sureña rusa de Kursk, el Ministerio de Defensa en Moscú está enviando unidades para reforzar sus tropas. Columnas de lanzacohetes múltiples Grad, artillería y tanques están siendo desplegadas en la región, informó la agencia de noticias Interfax citando al ministerio. Según las autoridades locales, los combates con las tropas ucranianas invasoras continúan. "Los combates continúan a unas pocas docenas de kilómetros de la ciudad de Kursk y la central nuclear de Kursk", dijo un funcionario local en el servicio de mensajería Telegram.

12:34 Zelenski: Cuatro muertos tras ataque ruso a supermercado en KostiantynivkaUn ataque de artillería ruso en la ciudad de Kostiantynivka en la región oriental ucraniana de Donetsk ha causado al menos cuatro muertos, según el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en la plataforma X. Al menos 24 personas resultaron heridas. Las operaciones de rescate y recuperación continúan. Según el gobernador de Donetsk, Vadym Fillaschkin, la ciudad fue atacada por fuego de artillería rusa. Imágenes publicadas por el gobernador en Telegram muestran humo negro espeso que sale del edificio destruido. Radio NV publicó imágenes del supermercado en llamas y los alrededores destruidos. Las consecuencias exactas del ataque aún no están claras. "El ataque al supermercado en Kostiantynivka es otro caso de terror ruso. La guerra contra los civiles es lo único que pueden hacer", dijo el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, en Telegram. Kostiantynivka es objetivo regular de las fuerzas rusas. En un ataque ruso a un mercado local en Kostiantynivka en septiembre de 2023, murieron 17 personas y más de 30 resultaron heridas.

11:53 Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia declara emergencia en KurskEl Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha declarado una emergencia federal para la región de Kursk en la frontera con Ucrania. Según el gobierno en Moscú, las fuerzas rusas continúan repeliendo un avance de unidades ucranianas en Kursk, informó la agencia de noticias estatal RIA citando al ministerio de defensa. Se informes de que alrededor de un millar de soldados ucranianos fueron infiltrados allí el martes, según informes rusos.

11:32 Video muestra camiones militares rusos quemados en KurskUn video publicado en las redes sociales y verificado por Reuters muestra una columna de camiones militares rusos quemados en la región rusa de Kursk. Los vehículos están alineados a lo largo de una carretera. Se pueden ver alrededor de 15 camiones, incluyendo uno con la marca Z, que es el símbolo utilizado en Rusia para su "operación militar especial" en Ucrania. Reuters pudo verificar la ubicación en el metraje como el pueblo de Oktyabr'skoe basándose en edificios, árboles y carreteras. Sin embargo, no fue posible determinar exactly cuándo se tomó el video.

10:55 Medios: Reacción en cadena en Lipetsk destruye 700 bombasUn ataque con drone a una base aérea militar en la región rusa de Lipetsk ha provocado una reacción en cadena que ha causado la detonación de más de 700 bombas, según una fuente de la agencia de inteligencia ucraniana "The Kyiv Independent". Antes, las autoridades rusas habían informado que un ataque con drone en la región había causado un incendio en una base aérea militar y dañado una planta de energía. La fuente le dijo a "The Kyiv Independent" que la base aérea almacenaba aviones de combate y helicópteros. No se sabe cuántos resultaron dañados o destruidos en el ataque.

10:35 Kiev afirma haber atacado la base aérea militar de LipetskEl ejército ucraniano ha informado de un ataque a una base aérea militar en la región rusa de Lipetsk durante la noche. El ataque dañó instalaciones de almacenamiento que contenían bombas guiadas, lo que provocó un gran incendio y varias explosiones, según un mensaje en Telegram del ejército ucraniano. La base aérea acoge aviones de combate rusos, incluyendo modelos Su-34, Su-35 y MiG-31. Lipetsk se encuentra al este de la región fronteriza de Kursk, más adentro del territorio ruso.

10:08 Munz: "Rusia incapaz de contraatacar"Desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, Ucrania ha estado defendiendo su territorio. Sin embargo, en los últimos tres días, las tropas ucranianas también han lanzado ataques en la región rusa de Kursk. El corresponsal de ntv-Moscú, Rainer Munz, explica por qué esta ofensiva sorpresa presenta varios desafíos para la dirección militar rusa.

09:44 Activista de derechos humanos: Rusia vuelve a la época de StalinOleg Orlov, activista de derechos humanos liberado en un canje de prisioneros de la detention rusa, critica la magnitud de la represión en la Rusia actual en una entrevista con la agencia de noticias AP. Orlov dice que bajo el presidente Vladímir Putin, la gente es encarcelada por criticar a las autoridades, algo que no se veía desde la época del dictador soviético José Stalin. "Estamos regresando a los tiempos de Stalin", dice Orlov, co-portavoz de Memorial, una de las organizaciones más antiguas y renombradas de derechos humanos de Rusia, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022. Orlov fue condenado a dos años y medio de prisión en febrero por criticar la guerra de Rusia en Ucrania en un artículo. Su liberación en el canje de prisioneros entre Rusia, Bielorrusia y varios países occidentales lo sorprendió completamente.

09:00 Ucrania Publica Cifras de Pérdidas de RusiaEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas de las tropas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido aproximadamente 588,540 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1,030. El informe también afirma la destrucción de tres tanques, 49 sistemas de artillería y dos sistemas de defensa aérea. Desde el inicio de la gran ofensiva, Ucrania afirma que Rusia ha perdido 8,434 tanques, 16,536 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13,325 drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, pero estas también son probablemente valores mínimos.

08:19 Medios: Incendios Masivos en Rylsk, Región de KurskExplosiones fuertes e incendios masivos se informaron durante la noche en la ciudad de Rylsk en la región rusa de Kursk, según "The Kyiv Independent", citando informes en canales de Telegram en ruso. Los residentes del pueblo de Stepanovka informaron haber escuchado cuatro explosiones. La causa de las explosiones es desconocida. La ciudad de Rylsk está aproximadamente a 35 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

07:37 Rusia: Estado de Emergencia Después de Ataque de Dron en Base Aérea MilitarExplosiones masivas han ocurrido después de un ataque de drone ucraniano en una base aérea militar cerca de Lipetsk. El gobernador Igor Artamonov anunció en Telegram que se ha declarado un estado de emergencia en la ciudad de Lipetsk para manejar las secuelas de las explosiones. Cuatro pueblos alrededor del aeropuerto militar han sido evacuados. El transporte público en Lipetsk y áreas circundantes ha sido detenido. Seis personas han resultado heridas como resultado de los ataques.

06:52 Medios: Explosión Después del Ataque Ucraniano a CrimeaUna explosión ha ocurrido en la península ucraniana de Crimea ocupada por Rusia, según "Ukrainska Pravda" citando informes de Telegram. Mikhail Razvozhayev, gobernador ruso de la ciudad de Sebastopol, escribió en Telegram que las fuerzas de la Flota del Mar Negro y la defensa aérea han repelido un ataque de las fuerzas ucranianas en Sebastopol, destruyendo tres drones. Además, se informa que la defensa aérea rusa ha derribado un misil crucero ucraniano Neptune sobre el mar cerca de Sebastopol. El canal de Telegram "CrimeaWind" informa sobre disparos y una fuerte explosión en Chornomorskyi, así como el trabajo de la defensa aérea rusa en el área del aeropuerto de Belbek. Se informa que una columna de humo negro se elevaba sobre el aeropuerto y había un fuerte olor a fuego en la zona costera de la ciudad, según el canal de Telegram "CrimeaWind" citando suscriptores. No hay informes aún sobre posibles bajas.

06:05 Medios: Incendio en Base Aérea Militar en la Región Rusa de LipetskUn incendio ha estallado en una base aérea militar en la región rusa de Lipetsk, según las agencias de noticias rusas RIA Novosti y TASS. Todavía no han proporcionado información sobre la causa del incendio. Poco antes, el gobernador local anunció evacuaciones debido a un "masivo" ataque de drones cerca de la ciudad de Lipetsk, lo que causó explosiones y cortes de energía, según Igor Artamonov en Telegram. Se ha declarado el estado de emergencia en el distrito de Lipetsk y se están evacuando cuatro pueblos. Algunos de los pueblos mencionados están locatedos cerca de una base de la fuerza aérea fuera de la ciudad. No hay informes de bajas. Las autoridades ucranianas no han informado sobre ataques en la región. Lipetsk está aproximadamente a 300 kilómetros de la frontera ucraniana.

05:02 Putin Allegadamente Desconocedor del Acontecimiento de Tropas UcranianasValery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, puede haber ignorado advertencias de inteligencia de que las fuerzas ucranianas se estaban congregando cerca de la frontera con la óblast de Kursk, según un informe de Bloomberg citando a una fuente cercana al Kremlin. Las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera hacia la óblast de Kursk el 6 de agosto, llevando el combate al territorio ruso. Según el informe, las fuerzas ucranianas comenzaron a congregarse cerca de la frontera con la región de Kursk dos semanas antes del inicio de su ofensiva. El presidente ruso Vladimir Putin no fue informado sobre la concentración de tropas.

03:21 La Mitad de los Alemanes Temen la Escalada con Rusia por los Misiles EstadounidensesEl gobierno alemán y estadounidense han acordado que los Estados Unidos estacionarán sistemas de armas de largo alcance como los misiles de crucero Tomahawk en Alemania a partir de 2026, capaces de alcanzar objetivos en Rusia. La mitad de los alemanes espera una mayor escalada del conflicto con Rusia debido a la estación de estos armas, según una encuesta de Civey para el grupo de medios Funke. El 50 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente cuando se les preguntó al respecto, mientras que el 38 por ciento no cree que llevará a una mayor escalada, y el 12 por ciento está indeciso. El 44 por ciento ve con buenos ojos la estación de estas armas, mientras que el 42 por ciento la ve negativamente, con un 14 por ciento indeciso.

01:14 El Ministro-Presidente Kretschmer Pide una Reducción en la Ayuda de Armas a UcraniaEl Ministro-Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, está pidiendo una reducción en la ayuda de armas a Ucrania, dadas las limitaciones del presupuesto federal. "Ya no podemos proporcionar fondos para armas a Ucrania que se están agotando y no están logrando nada. Todo debe estar en proporción", dijo el político de la CDU a la Red Editorial Alemana. "Sí, apoyo, pero estamos viendo que estamos llegando a nuestros límites". Kretschmer señala el aumento del presupuesto en los últimos años. "Antes de la crisis del COVID-19 en 2019, teníamos un volumen presupuestario de 344 mil millones de euros. Ahora estamos en 480 mil millones, y sin embargo la coalición de tráfico

23:35 Kiesewetter: La ofensiva ucraniana en territorio ruso es legal y estratégicamente justificadaEl experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, ve la última ofensiva militar de Ucrania en territorio ruso como legal y estratégicamente justificada. La sorpresa de Ucrania está "claramente justificada legalmente bajo el derecho a la defensa propia" y "militarmente estratégica", le dijo Kiesewetter al "Tagesspiegel". Según el experto en defensa de la CDU, el movimiento de las tropas ucranianas busca atar a las fuerzas rusas en la región de Kursk e infligir pérdidas significativas. "Esto puede aliviar la presión en otros frentes, ya que Rusia tiene que atar o redeplazar fuerzas a Kursk", dijo además.

22:30 Pentágono: La incursión de Ucrania en la región de Kursk está en línea con la política de EE. UU.La incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk "está en línea con nuestra política", dijo la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, en una conferencia de prensa, según el portal de noticias "Kyiv Independent". Cuando se le preguntó si Ucrania puede usar armas suministradas por EE. UU., Singh respondió que EE. UU. "ha apoyado a Ucrania desde el principio en la defensa contra los ataques que vienen desde la frontera". La región de Kursk limita con la región ucraniana de Sumy por 245 kilómetros, que ha sido objeto de ataques diarios de Rusia desde su liberación en abril de 2022. Ucrania está tomando medidas "para protegerse de los ataques" y está operando "dentro del marco de la política de EE. UU., utilizando nuestras armas, nuestros sistemas y nuestras capacidades", dijo Singh.

22:09 El eurodiputado De Masi pide "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible"

Después del avance de las tropas ucranianas en Kursk, el eurodiputado Fabio De Masi está pidiendo "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible". Ucrania tiene "graves dificultades para defender su propio territorio", dice De Masi al "Tagesspiegel". Los avances "profundamente en territorio ruso" solo tienen sentido "si el objetivo de Ucrania es fortalecer la dinámica de escalada". Los riesgos son enormes, dice el político europeo. "Considera, por ejemplo, la central nuclear rusa en la región. Rusia es una potencia nuclear y tiene la dominancia de la escalada".

21:50 Las autoridades en la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertos civiles

Las tropas rusas, según informes de Moscú, han estado luchando durante tres días contra una incursión ucraniana a través de la frontera. Las fuerzas armadas rusas y los guardias fronterizos están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Al mismo tiempo, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región de Sumy, en la frontera de Ucrania. Según el Ministerio de Salud ruso, 66 civiles han resultado heridos desde el inicio de la incursión ucraniana, incluidos nueve niños. Las autoridades en la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertos civiles, incluidos dos paramédicos. Ucrania aún no ha comentado la incursión.

21:30 El ministro de Asuntos Exteriores de la UE, Borrell: El régimen de Lukashenko está involucrado en la deportación ilegal de niños ucranianos

El régimen bielorruso está complicado en la guerra de Rusia contra Ucrania, según el ministro de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. Además del apoyo político, militar y logístico, Bielorrusia ha contribuido a la deportación ilegal de niños ucranianos de áreas temporalmente ocupadas de Ucrania. Desde 2021, el régimen también ha orquestado presión migratoria en las fronteras externas de la UE, según un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.

El alto número de operaciones militares de las fuerzas rusas en julio de 2023 ha llevado a un aumento significativo de las bajas civiles ucranianas.

Las operaciones militares en curso en la región de Kursk de Rusia han resultado en que Ucrania capture una instalación de Gazprom, lo que aumenta aún más las tensiones entre las dos naciones.

