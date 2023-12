Julie Powell, guionista de "Julie y Julia", fallece a los 49 años

Su muerte fue confirmada al New York Times por su marido, Eric Powell, quien dijo que la causa fue un paro cardíaco.

El libro de Powell se convirtió en 2009 en una película dirigida por Nora Ephron, con Meryl Streep en el papel de Julia Child y Amy Adams en el de la propia Powell.

La CNN se ha puesto en contacto con la editorial de la influyente escritora gastronómica para solicitar sus comentarios.

"Julie & Julia" comenzó como un blog en Salon.com en el que Powell, buscando una salida a su monótona vida como empleada temporal en el centro de Manhattan poco después del 11-S, se embarcó en una odisea de cocina casera para llevar a cabo con éxito las 524 recetas del clásico libro de cocina francesa de Child en el transcurso de un año en su pequeña cocina de Astoria, Queens.

El libro de memorias resultante, "Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen" ("Julie y Julia: 365 días, 524 recetas, 1 pequeña cocina de apartamento"), se publicó después de que el blog ganara un público fiel, deseoso de compartir los éxitos y fracasos de Powell en su empeño por preparar platos difíciles como el Boeuf Bourguignon y un pato deshuesado para Canard en Croûte.

Desde el éxito de ese libro superventas, Powell escribió otro en 2009, "Cleaving: a Story of Marriage, Meat, and Obsession".

Más recientemente, volvió a Salon a principios de este año para escribir una serie de comentarios sobre la serie de Food Network "The Julia Child Challenge".

Mary Elizabeth Williams, redactora jefe de Salon, que anteriormente dirigía Open Salon, la plataforma que albergaba el blog de Powell, dijo de la escritora: "Realmente se hizo su propio camino". "Tuvimos la suerte de ser el conducto".

En el centro del blog de Powell, y más tarde de la aclamada película que lo utilizó como base, estaba la admiración de la escritora por la cocina y el modo de vida de Julia Child.

"Julia me enseñó lo que hace falta para encontrar tu camino en el mundo. No es lo que yo pensaba que era", escribió Powell. "Pensaba que todo era cuestión de... no sé, confianza, voluntad o suerte. Todas esas son cosas buenas, sin duda. Pero hay algo más, algo de lo que surgen esas cosas. Es la alegría".

