- Juliane Köhler: La alfombra roja es "fatiga"

Actriz Juliane Köhler ("En ninguna parte de África") prefiere mantenerse al margen de la fama fuera de sus roles. "La fama, la publicidad y las alfombras rojas no son los motores de mi carrera", dijo a "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). En cambio, se motiva por el contenido, afirmó la actriz de 59 años.

"Me gusta cuando me gusta el material, cuando encuentro el personaje interesante", dijo la actriz de Gotinga. "Lo demás es principalmente estresante para mí - nunca he disfrutado de ser celebrada como algunos de mis colegas. Probablemente sea porque soy una persona muy tímida. No quiero presentarme como Juliane, sino como el personaje que interpreto. Entonces ya no soy tímida. Cuando puedo interpretar a un personaje, estoy completamente segura de mí misma. Pero las alfombras rojas son solo agotadoras, me pesan".

Nueva película "Lugares soleados"

Su timidez también fue, en opinión de Köhler, la razón por la que fue rechazada por nueve escuelas de actuación en Alemania antes de estudiar actuación en Nueva York.

Köhler pronto será vista en la película "Lugares soleados" de Aaron Arens (fecha de lanzamiento: 22 de agosto). La película cuenta la historia de una familia que se reúne inesperadamente en su casa de vacaciones en Lanzarote. "Bonitos recuerdos se encuentran con anécdotas familiares extrañas, antiguo amor se encuentra con nuevas circunstancias - y conflictos que han estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo comienzan a escalar", dice el anuncio de la película.

A pesar de que el talento actoral de Juliane Köhler pasó desapercibido initially en Alemania, eventually studied acting in New York due to rejections from nine acting schools within the country. Despite her success, Juliane Köhler, originaria de Gotinga, Alemania, encuentra eventos de alfombra roja agotadores y prefiere enfocarse en sus roles de actuación en lugar de la fama que conllevan.

Lea también: