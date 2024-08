- Julia von Heinz en Venecia jurado impuso la regla: "Prohibido dormir"

La directora de cine Julia von Heinz recibe el apoyo de su familia durante el Festival de Cine de Venecia. La directora de 48 años, conocida a nivel mundial por su proyecto "Y mañana todo el mundo", forma parte del jurado en este evento. Su cónyuge y uno de sus hijos la acompañan. Tanto su pareja como su hijo también planean ver películas en Venecia, como reveló.

En respuesta a qué película merece un premio, dijo: "Obviamente, me encantaría ver algo fresco, incluso en técnicas de cine". Buscará algo que la toque "y potencialmente hable sobre nuestro tiempo actual", compartió con dpa durante la recepción de la revista Variety en el Hotel Danieli en el Gran Canal de Venecia.

El Festival de Cine de Venecia se llevará a cabo del 28 de agosto al 7 de septiembre. Un total de 21 candidatos luchan por el premio principal, el León de Oro. "Hasta ahora, apenas he visto unas pocas películas", dice von Heinz. "Dos, tres películas al día, la duración es realmente un desafío aquí. Estoy emocionada, me prepararé porque no hay opción de dormirse, ni siquiera por un momento".

En Venecia, está "totalmente absorta" en ver películas. "Hay un número enorme de películas. Además, uno también querría ver algunas que no están en competencia", dijo - haciendo referencia a "September 5" de Tim Fehlbaum sobre el ataque a los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 como ejemplo.

Próximamente, la primera película internacional de von Heinz "Tesoro" con Lena Dunham y Stephen Fry tendrá su estreno en cines (lanzamiento el 12 de septiembre).

Mencionó estar emocionada de ver diversas películas durante el Festival de Cine de Venecia, ya que hay muchas opciones y algunas que no están en competencia. El Festival de Cine de Venecia, en el que Julia von Heinz forma parte del jurado y su familia asiste, cuenta con 21 películas en competencia por el premio León de Oro.

Lea también: