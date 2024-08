- Juicio por homicidio: joven de 17 años sometido a gaseamiento y combustión.

Cinco meses después del supuesto incidente en el que un hombre de 24 años roció a una joven de 17 años con gasolina en Menden, Sauerland, y le prendió fuego, el presunto responsable será juzgado por asesinato en Arnsberg en septiembre. La joven falleció tristemente a causa de sus graves quemaduras dos semanas después del ataque. La fiscalía sugiere que la incapacidad del sospechoso para lidiar con el fin de su compromiso con la hermana de la víctima podría haber sido el móvil. Según los documentos judiciales, el sospechoso llamó al timbre del apartamento de la hermana de la víctima en Arnsberg el 22 de marzo de 2024. Al abrir la puerta, la hermana fue rociada con gasolina y prendió fuego. En un intento por salvar a su hija, la madre sufrió quemaduras leves, y un transeúnte cercano sufrió inhalación de humo. El incendio también provocó una explosión, causando daños en la propiedad de aproximadamente 300.000 euros.

La información inicial sobre el evento no se hizo pública.

Previamente, la policía y los bomberos informaron que, además de la joven de 17 años gravemente herida, otras cinco personas sufrieron lesiones leves durante el incendio en un edificio de múltiples ocupantes. Semanas después, la policía y los fiscales informaron de indicios de incendio intencionado y la detención de un joven por intento y luego homicidio consumado. Fue detenido. No obstante, la presunta secuencia de eventos remained confidential until the indictment was filed due to investigative tactics.

El juicio comenzará el 17 de septiembre, con 14 días de audiencia programados hasta diciembre, lo que promete una amplia presentación de pruebas.

El juicio al presunto responsable del trágico incidente tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia de Arnsberg, según lo establecido en el calendario del juicio.

