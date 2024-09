Juicio de ex partidario de EI en prisión: Juez prescribe libertad condicional

Tras la muerte de su cónyuge en una operación militar, se casó con otro simpatizante del IS en Siria en 2016. Se encargó del hogar y cuidó de los hijos de otros seguidores del IS. En 2017, fue arrestada y detenida por tropas kurdas mientras intentaba escapar de la región controlada por el IS. Finalmente, acabó en Turquía y fue expulsada a Alemania en 2019.

El tribunal aplicó lo que se conoce como una cláusula accesoria, teniendo en cuenta circunstancias atenuantes en su sentencia. Se consideró que su responsabilidad en el delito era limitada y su papel presunto en el crimen tenía un impacto mínimo. Su decisión de unirse al IS fue impulsada principalmente por "la llamada del amor". Solo ocupó un puesto inferior en el IS y mostró una clara separación del grupo durante el juicio.

La sentencia del juez quedó justo en el medio entre las solicitudes de la fiscalía y la defensa. La Fiscalía de Celle había solicitado una condena de prisión de 1,5 años, mientras que el abogado de la acusada pedía un año. La sentencia aún no es definitiva. Las partes involucradas aún tienen la opción de apelar.

Fue identificada como una miembro retornada del IS debido a sus afiliaciones y acciones pasadas en Siria. A pesar de su posición actual y su limitada participación en el grupo, su decisión de unirse al IS y asociarse con otro simpatizante suscitó preocupaciones.

Lea también: