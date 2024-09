Jugadores de fútbol agotados participan en una acción laboral

Tras el partido inaugural de la Liga de Campeones, Vincent Kompany, Xabi Alonso y Nuri Sahin expresaron sus preocupaciones sobre la carga excesiva que soportan los jugadores. El mediocampista de Manchester City, Rodri, llegó incluso a sugerir una huelga y recibió el apoyo de su entrenador.

Para Sahin, representa "el tiempo que se agota", Kompany aboga por un número limitado de partidos y Alonso incluso defiende que los jugadores profesionales tengan voz en el asunto. Después del primer día de partidos de la Liga de Campeones reformada, han vuelto a surgir quejas sobre la creciente presión sobre los jugadores. Una huelga, como la sugerida por Rodri, también se está considerando.

"Si los jugadores hablan de huelgas, significa que 'el tiempo se agota'", comentó Sahin, citando las preocupaciones de sus colegas Jürgen Klopp y Pep Guardiola de hace años: "Jürgen y Pep han estado quejándose de esto durante años y nada ha cambiado. Me siento como si cuanto más hablamos de ello, más jugamos".

Rodri argumentó que tendría que participar en "alrededor de 70 o 80 partidos" debido al nuevo formato de la Liga de Campeones y la Copa del Mundo de Clubes reconstruida. Guardiola compartió la postura de su protegido el viernes, admitiendo que una huelga era una posibilidad. "Los jugadores están hablando de esto en todo el mundo, veremos", dijo el manager de City.

"Eso está cerca de ser imposible", dijo Rodri, explicando que 40 a 50 partidos serían lo máximo para él, más allá de eso "la calidad disminuye". Kompany, entrenador del Bayern, estuvo de acuerdo. "Como jugador, ya he abogando por un número máximo de partidos que debería jugar un jugador", dijo el belga.

Durante sus años de jugador activo en Manchester City, Kompany señaló que el problema era evidente, especialmente con los compromisos de la selección nacional. "Son 75, 80 partidos. Eso es casi imposible". Un número máximo parece deseable en estas circunstancias.

Alonso comparte una perspectiva similar. Los jugadores deberían estar involucrados en el proceso de toma de decisiones sobre el número de partidos, opinó el entrenador español: "Deberían formar parte de estas decisiones. Queremos ver fútbol de alta calidad". ¿Una huelga es inminente? "Rodri tiene todo el derecho a tener esta opinión", concedió Alonso.

Sin embargo, no todo el mundo comparte la misma perspectiva. "Estoy disfrutando de los numerosos partidos entre semana. No veo un número máximo", dijo Raum de Leipzig teóricamente. El instituto suizo CIES también publicó un estudio que no encontró indicios de fatiga adicional de los jugadores. Según el estudio, al examinar a los 50 mejores jugadores en términos de minutos combinados por temporada, "la tendencia general de los últimos tres años en comparación con cualquier período de tres años desde 1999/2000 indica una disminución adicional".

Pero el clamor es considerablemente alto

