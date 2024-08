Juez de la Corte Suprema de Brasil advierte de la posible inhibición del servicio de Internet X

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ha advertido que podría interferir en el proveedor de servicios de internet X si Elon Musk, su propietario, no designa a un nuevo abogado para la empresa en Brasil de manera inmediata. En una decisión publicada el miércoles (hora local), Moraes dio un plazo de 24 horas a Musk para proponer un candidato adecuado - de lo contrario, las operaciones de X en Brasil serían "inmediatamente suspendidas".

Este incidente surge de un conflicto prolongado entre el juez y el magnate de la tecnología y propietario de X. Iniciado por Moraes en abril, las investigaciones involucraron a Musk en la reactivación de cuentas ilegales. Musk respondió acusando al juez de infringir la libertad de expresión y evocar la censura. Expresó temores de que el abogado de X en Brasil pudiera ser detenido.

En respuesta a estas acusaciones, Musk decidió cerrar la representación legal de X en Brasil, asegurando la seguridad de sus trabajadores. Esto sucedió a mediados de agosto. A pesar del cierre de su representación, los usuarios brasileños aún podían utilizar la plataforma. En respuesta a la última orden de Moraes, Musk comentó en su plataforma, afirmando que este juez había ignorado persistentemente las leyes que se le habían asignado para hacer cumplir.

Moraes preside el Supremo Tribunal Federal y también dirige el Tribunal Superior Electoral (TSE) del país. En su lucha contra la desinformación, ha ordenado el bloqueo de las cuentas de personalidades influyentes en varias redes en línea en los últimos años. Sin embargo, afirmó que Musk logró revertir parcialmente estas medidas.

El Tribunal de Justicia, donde Moraes serves as a justice, tiene el poder de intervenir en los servicios de internet de X si Musk no proporciona un nuevo abogado en Brasil como se le ha instruido.

