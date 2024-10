Juez de Georgia destaca la necesidad de aclarar la "ambigua" guía de certificación electoral recientemente introducida

Los demócratas federales y estatales han presentado acciones legales contra la Junta Estatal Electoral de Georgia liderada por republicanos por un conjunto de pautas implementadas en agosto. Estas regulaciones exigen a los oficiales electorales de los condados que realicen una investigación exhaustiva de los resultados de las votaciones antes de que sean certificados y permiten el examen de toda la documentación relevante relacionada con la elección antes de que se declaren los resultados.

Durante una audiencia en este caso esta semana, el juez Robert McBurney del Tribunal Superior del Condado de Fulton observó que la regla de "investigación razonable" es vaga y necesita aclaración. También expresó preocupación por el hecho de que la junta cambie las regulaciones electorales tan cerca de las elecciones próximas, stating que "parece que aparecen nuevas reglas cada 20 minutos".

Los republicanos intervinieron en la audiencia para defender las nuevas pautas, argumentando que las manos del tribunal están atadas debido a un principio judicial establecido en el caso de la Corte Suprema de 2006, Purcell v. Gonzalez. En este caso, la corte Suprema afirmó que los tribunales federales no deben alterar las reglas "al borde de una elección". Sin embargo, McBurney señaló que esto pone al tribunal en un aprieto si las reglas no debieron ser aprobadas en primer lugar.

El mes pasado, tres aliados del ex presidente Trump en la junta aprobaron una regla que requiere que los condados cuenten manualmente el número de votos emitidos en las urnas el día de las elecciones. Los demócratas presentaron una demanda contra esta nueva regla el lunes.

A pesar de estar de acuerdo en que se necesita aclaración para la regla de "investigación razonable", el juez McBurney pareció escéptico ante la afirmación de los demócratas de que la "regla de examen" desbaratará el proceso de certificación, que debe completarse el 12 de noviembre.

"Esta parece ser una regla permisiva, y me cuesta ver cómo esto presenta incertidumbre a alguien porque concede acceso pero no obliga a nadie a realizar ninguna acción. Dice que puedes, no que debas", señaló McBurney.

Al comienzo de la audiencia, los abogados de todas las partes involucradas estuvieron de acuerdo en que la certificación debe completarse a las 5:00 p.m. del 12 de noviembre, como lo exige la ley estatal. Sin embargo, los demócratas aún argumentan que una resolución debe impedir que los oficiales electorales de los condados se nieguen a certificar los resultados de las elecciones bajo las nuevas reglas.

La demanda es uno de los litigios más vigilados antes de las elecciones, con los demócratas advirtiendo que si se permiten las reglas, crearán "caos" en todo el estado clave en el período posterior a las elecciones, cuando los oficiales electorales de los condados tienen un plazo limitado para certificar los resultados de la contienda presidencial.

Ninguna de las dos partes espera tener la última palabra en el asunto, ya que es probable que se presenten apelaciones contra las resoluciones desfavorables. La demanda, respaldada por la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, subraya las preocupaciones continuas de los demócratas sobre la posibilidad de que los partidarios de Trump intenten manipular los resultados de este año si vuelve a perder el estado.

En el centro del caso están las afirmaciones del Comité Nacional Demócrata, el Partido Demócrata de Georgia y otros de que las nuevas regulaciones entran en conflicto con la ley estatal que establece que los oficiales locales tienen la obligación de certificar los resultados de las elecciones el 12 de noviembre. Las nuevas regulaciones, según ellos, debilitan esta obligación al conceder a los oficiales una amplia autoridad para posponer o renunciar a la certificación de los resultados "en la búsqueda de presuntas irregularidades electorales".

Los demócratas afirman que la Junta Estatal de Elecciones excedió su autoridad al transferir la responsabilidad de investigar el fraude y la conducta electoral de los tribunales estatales a los oficiales locales partisan

Lea también: