- 'Juegos de una nueva era': París se despide

Actionstar Tom Cruise descendió desde la azotea del Stade de France, los Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish y Snoop Dogg encendieron al público frente a un símbolo "LA 28" en una playa de California: El anfitrión de los Juegos Olímpicos, Los Ángeles, dio una espectacular vista previa de los Juegos Olímpicos de Hollywood 2028 en la ceremonia de clausura de París, superando la fiesta francesa a veces prolongada con una alineación de estrellas. Cuando se apagó la llama, los Juegos Olímpicos de verano en la capital francesa llegaron a su fin.

Para el presidente saliente del COI, Thomas Bach, la ceremonia de clausura fue única. Por última vez, entregó las palabras de clausura. "Los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron los Juegos Olímpicos de una nueva era", dijo el septuagenario, agradeciendo a los anfitriones. "Queridos amigos franceses, se han enamorado de los Juegos Olímpicos. Y todos nos hemos enamorado de ustedes".

La ceremonia retomó el hilo de la ceremonia de apertura y comenzó en los Tuileries en el Louvre. Allí, el nadador estelar Léon Marchand se acercó a la llama olímpica. El quadruple campeón olímpico de París llevó la llama en una linterna hacia el museo mundialmente famoso, más tarde esa noche llegó al Stade de France - y fue apagada por atletas de todos los continentes.

Lindemann y Rendschmidt llevan la bandera alemana

Al comienzo de la ceremonia, los campeones olímpicos Laura Lindemann y Max Rendschmidt llevaron la bandera alemana al estadio. "El mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Solo estamos felices", dijo Rendschmidt a ZDF poco antes de que comenzara la ceremonia. Muchos de sus compañeros de equipo tampoco quisieron perderse esta experiencia. El equipo alemán terminó los Juegos Olímpicos con 33 medallas, clasificándose en el décimo lugar de la tabla de medallas, la más baja desde la reunificación.

"Este Campeonato Olímpico ha superado todas las expectativas", dijo Bach antes de que comenzara la ceremonia. "Una experiencia fantástica, enriquecida con la cultura y el estilo de vida francés. Esta chispa evidentemente ha saltado a la población". Después de los Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, los Juegos Olímpicos de París ya no fueron afectados por la pandemia de COVID-19.

Bach dijo que los Juegos eran más inclusivos y se movían donde estaban las personas. "Son juegos más jóvenes y, sobre todo, más sostenibles", dijo el campeón olímpico de 1976. El balance de CO2 se reduciría en más del 50 por ciento en comparación con los juegos anteriores, con el 95 por ciento de las instalaciones de competición ya existentes o construidas solo temporalmente.

Más de 71,000 espectadores y 9,000 atletas y oficiales de 205 delegaciones vieron la velada en el estadio nacional francés. Después de los números que complacen a la multitud "Aux Champs-Élysées" y "We are the champions", comenzó la parte artística de la velada. Al igual que la espectacular ceremonia de apertura en el Sena, Thomas Jolly fue el director artístico para el gran final. Con más de 250 artistas, acróbatas y bailarines, el Stade de France se convirtió en un teatro. Los ensayos para el espectáculo duraron un total de 35 días.

Durante la ceremonia, la bandera olímpica también fue entregada de París a su colega Karen Bass de Los Ángeles por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. "Compartiremos un momento histórico y enviaremos un mensaje a las niñas de todo el mundo de que pueden lograr cualquier cosa", dijo Bass antes de la primera entrega de la bandera de mujer a mujer.

La seguridad fue un enfoque clave durante el último fin de semana de los Juegos Olímpicos, con 30,000 efectivos desplegados en toda la zona de París, 2,000 de los cuales estaban destinados a asegurar la ceremonia de clausura.

