Jude Bellingham se pregunta si las autoridades "se preocupan" por los insultos racistas dirigidos a futbolistas negros

"Después de (la) mayoría de los partidos recibo un mensaje racista en mi bandeja de entrada de Instagram", cuenta el centrocampista del Borussia Dortmund e internacional inglés a Darren Lewis, de CNN.

"Las primeras veces recuerdo que puse mi historia y recibí una reacción bastante buena en términos de gente diciendo que estaban conmigo".

"No hay un solo trabajo en el mundo en el que merezcas que te critiquen con racismo", añade Bellingham. "Nunca olvidaré que fue la primera vez que recibí una buena tanda de mensajes".

Bellingham afirma que hay incoherencias en la forma en que los órganos rectores del fútbol tratan el racismo, en comparación con otros incidentes de mala conducta, dado que la FIFA tiene normas oficiales que responsabilizan a los clubes de las acciones racistas de sus seguidores.

En diciembre, la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) le impuso una multa de 45.000 dólares (40.000 euros) por los comentarios que hizo sobre el árbitro Felix Zwayer, tras la derrota de su equipo por 3-2 contra el Bayern de Múnich.

La DFB calificó los comentarios de Bellingham de "conducta antideportiva", ya que sus comentarios habían "puesto en duda la imparcialidad del árbitro".

"El club se apresuró a enviar a alguien para que me enviara un mensaje y se asegurara de que estaba bien, y lo agradezco de veras. Tuve compañeros de equipo que me enviaron mensajes, por supuesto, miembros de mi familia", dice Bellingham, refiriéndose a cuando fue objeto de insultos racistas.

"La verdad es que no recibí nada de la DFB ni de la FA ni nada por el estilo. Y siempre lo comparo con cuando dije lo del árbitro en diciembre.

"No tardaron en ponerse en contacto conmigo para multarme, castigarme y convertirlo en un gran drama mediático.

"He aprendido de ello. Sé lo que puedo decir y lo que no. Sé que, a veces, tengo que controlar mejor mis emociones", dice.

"Pero, ya sabes, cuando le das a eso más energía que a la situación por la que yo estaba pasando... quizá estamos solos y quizá no les interesa, quizá no les importa. Y tal vez dependa de mí y de nosotros trabajar de forma independiente para transmitir nuestro mensaje".

Los jugadores u oficiales que incurran en palabras o comportamientos racistas pueden ser sancionados con una suspensión de al menos 10 partidos, o "cualquier otra medida disciplinaria apropiada", según la última edición del Código Disciplinario de la FIFA.

Los clubes pueden ser multados con un mínimo de 20.000 francos suizos (20.076 dólares) si sus seguidores muestran un comportamiento discriminatorio, añade el código. Otras sanciones incluyen la deducción de puntos, jugar un partido sin espectadores, dar por perdido un encuentro, expulsión de un torneo o descenso a una división inferior.

En septiembre de 2021, la FIFA sancionó a la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) por el comportamiento racista de "numerosos aficionados" durante un partido de clasificación para el Mundial contra Inglaterra.

La MLSZ fue multada con 216.000 dólares y se le ordenó jugar su próximo partido en casa sancionado por la FIFA sin aficionados, después de que el reportero de ITV Gabriel Clarke, que estaba en el Puskas Arena de Budapest, dijera que escuchó cánticos de monos dirigidos a Raheem Sterling, y a Bellingham cuando se preparaba para entrar como sustituto, durante la victoria de Inglaterra por 4-0 a principios de septiembre.

La CNN se ha puesto en contacto con la DFB para solicitar sus comentarios.

Nacido en 2003 y criado en Stourbridge (Inglaterra), Bellingham ingresó en la academia del Birmingham City FC a los siete años, según la página web del club.

Sus padres, Denise Bellingham y Mark Bellingham, lo llevaban en coche a los entrenamientos unas cinco veces por semana, pero no se dieron cuenta de su potencial hasta que lo seleccionaron para la selección inglesa sub-15, según la página web del club.

Mark se forjó una prolífica carrera en el fútbol de ligas menores -marcó más de 700 goles en 22 años- mientras ejercía de sargento de la policía de West Midlands, añade el sitio web.

Durante su meteórico ascenso en la escena mundial, Bellingham ha mantenido la confianza y el aplomo, algo que, según él, no sería posible sin el apoyo de su familia, especialmente el de su madre.

"Hablo mucho de mis padres y de las personas que me han criado en el fútbol y no sólo en el fútbol, sino también en la vida", afirma.

"Mi madre y mi padre son dos grandes modelos para mí por la forma en que, obviamente, se han comportado, por las cosas que han tenido que afrontar en sus propias trayectorias".

"Ella siempre me ha dado muchas lecciones sobre cómo me percibirán los demás, a veces por el color de mi piel, a veces por la forma en que se nos estereotipa".

"Creo que ha hecho muchas de las cosas que ha hecho para asegurarse de que a mi hermano y a mí nunca nos falte de nada", dice. "No puedo expresar con palabras lo mucho que significa para mí.

"Tengo una mujer negra con la que convivo todos los días y veo cómo se comporta", añade. "Mi madre es sin duda uno de mis héroes fuera del campo, si no el mayor".

Parece que Bellingham puede compartir parte de su prodigioso talento con su hermano menor, Jobe, de 16 años, un prometedor futbolista profesional que también fichó por el Birmingham City FC.

Cuando Jobe debutó con el club en enero, Bellingham le rindió homenaje en las redes sociales con el pie de foto: "So f***ing proud".

Bellingham celebra el éxito de su hermano, pero se compromete igualmente a concienciarle de los obstáculos a los que se enfrentan los jugadores negros en el fútbol.

"Es importante que le haga consciente de los desafíos a los que se enfrentará desde el punto de vista del fútbol y también desde el punto de vista de la raza".

"No puedo defraudar a otros chicos que me admiran", afirma. "Creo que eso también me da mucho placer. Y como he dicho, es una responsabilidad que estoy dispuesto a llevar".

Sólo cinco de los 91 entrenadores de las cuatro primeras divisiones de Inglaterra son negros, asiáticos o pertenecientes a minorías étnicas.

Aunque la proporción de jugadores negros, asiáticos y de minorías étnicas en el Reino Unido ronda el 25%, esas cifras no se han reproducido en los últimos años en lo que se refiere a puestos de autoridad en el fútbol, según informó anteriormente la CNN.

Bellingham afirma que hasta ahora sólo ha trabajado con un puñado de entrenadores negros a lo largo de su carrera, entre ellos Chris Powell, Michael Johnson, Deon Burton y Dele Adebola.

"No puedo desacreditar a ninguno de los entrenadores que he tenido, porque todos han sido brillantes para mi desarrollo", afirma.

"Pero pienso en ello desde una perspectiva diferente, la manera en que pienso en las oportunidades, y pienso, ya sabes, qué pasaría si no fuera futbolista y quisiera dedicarme a entrenar y quisiera hacer esto y aquello, ¿tendría las mismas oportunidades que algunos de mis amigos que son blancos, por ejemplo?

"Racismo... Me parece una de esas cosas que nunca desaparecerán", afirma. "Creo que hay gente en el poder que puede asumir más responsabilidad en esa lucha. Y no creo que lo estén haciendo".

Bellingham se convirtió en el segundo jugador más joven en participar en la Eurocopa 2020 el año pasado, cuando representó a Inglaterra en su partido contra Croacia, durante la fase de grupos del torneo, según la página web oficial de la UEFA.

El equipo alcanzó triunfalmente la final del prestigioso torneo europeo, tras ganar una serie de apasionantes partidos contra favoritos como Dinamarca y Alemania. Era la primera vez que la selección masculina alcanzaba la última fase de una gran competición desde que ganó la Copa Mundial en 1966.

En medio de una pandemia mundial -cuando muchos aficionados ingleses acababan de salir del primer bloqueo nacional del Reino Unido con sentimientos de dolor y aislamiento-, el equipo trató de unir al país.

Pero cuando Inglaterra perdió la final de la Eurocopa 2020 contra Italia en una tensa tanda de penaltis (3-2) en el estadio de Wembley, la apariencia de unidad del país se desmoronó.

Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron objeto de insultos racistas en las redes sociales por parte de algunos aficionados, después de que fallaran los penaltis en la final. El seleccionador del equipo, Gareth Southgate, describió los insultos como "imperdonables" y "no son lo que representamos".

Reflexionando sobre el torneo, Bellingham dice: "Creo que lo que más me llevo de toda la experiencia fue el contraste".

"Mostramos verdadero carácter para ganar los partidos y dio la sensación de que el país se había unido", afirma. "Sé que son idiotas selectos, por supuesto, y que no es toda la nación la que se vuelve contra ellos".

"Estoy seguro de que probablemente tuvieron una mayor remontada de apoyo, pero el único apoyo que deberían necesitar es por fallar el penalti, no por el racismo que han recibido después".

"He pasado mucho tiempo con Jadon, obviamente, porque es de Dortmund, con Bukayo había hablado bastante y con Marcus en el campo y ya sabes... Son humanos", añade.

"Luego ves cómo los derriban de esa manera. Es asqueroso, pero es difícil de aceptar, para ser sincero, como compañero de equipo. De repente, ya sabes, eres inglés durante siete partidos, fallas un penalti y no eres nadie".

El estilo humilde y templado de Southgate como seleccionador fue elogiado durante todo el torneo.

Antes de la Eurocopa 2020, escribió una carta abierta a los aficionados titulada "Querida Inglaterra", en la que defendía la decisión de su selección de arrodillarse antes de los partidos, como muestra de apoyo al antirracismo.

"Gareth Southgate estuvo brillante. Recuerdo que en la siguiente concentración después de la Eurocopa hicimos una especie de debriefing sobre el torneo. Y se tomó mucho tiempo para hablar de lo que había sucedido en aquella situación", explica Bellingham. "Siempre ha sacado el tema en las reuniones.

"Como jugador negro, te sientes muy agradecido por ello. No deberías tener que volver a enfrentarte a ello. Y lo seguiré repitiendo. Pero es bueno sentirse apoyado".

Fuente: edition.cnn.com