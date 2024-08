- Joven, de 15 años, detenido tras un incidente de apuñalamiento en Solingen.

Un joven de 15 años está bajo custodia debido a su posible participación en un incidente de apuñalamiento en Solingen. Las autoridades están examinando si hay una conexión con el crimen, revelando sus sospechas en una reunión de prensa en Wuppertal. En este momento, el menor está siendo acusado de no informar sobre transgresiones planificadas. Según los testigos oculares, una persona no identificada supuestamente habló sobre sus intenciones con el menor, lo que coincide con el acto criminal.

Sin embargo, los investigadores aún no han determinado si esta persona es el perpetrador real. Los testigos del debate no vieron el crimen en sí. Hasta ahora, no se ha identificado a un posible delincuente.

El incidente en Solingen ha causado preocupación en Alemania debido a su proximidad a Wuppertal. El sospechoso, un menor, es presuntamente de origen alemán.

