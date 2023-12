José Mourinho, nuevo entrenador del AS Roma

El portugués, de 58 años y ganador de 25 trofeos en su carrera como entrenador, fue destituido en abril por el Tottenham Hotspur, de la Premier League, tras 17 meses en el cargo.

Mourinho se hará cargo del equipo italiano a partir de la campaña 2021-22, con un contrato que se extenderá hasta el 30 de junio de 2024.

"La increíble pasión de los aficionados de la Roma me convenció para aceptar el trabajo y no puedo esperar para empezar la próxima temporada", dijo Mourinho en un comunicado.

La Roma anunció el martes que el actual entrenador, Paulo Fonseca, dejará el cargo al final de la presente campaña.

El club sufrió una dura derrota por 6-2 ante el Manchester United en la ida de semifinales de la Europa League la semana pasada y actualmente ocupa la séptima posición en la liga.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a José Mourinho a la familia de la AS Roma", declararon en un comunicado Dan Friedkin, Presidente y Ryan Friedkin, Vicepresidente de la Roma.

"Un gran campeón que ha ganado trofeos a todos los niveles, José aportará un tremendo liderazgo y experiencia a nuestro ambicioso proyecto".

"El nombramiento de José es un paso enorme para construir una cultura ganadora a largo plazo y consistente en todo el club".

Mourinho es uno de los entrenadores más conocidos y exitosos del fútbol mundial, y ha dirigido anteriormente a equipos de la talla del Real Madrid, el Manchester United, el Inter de Milán y el Chelsea.

"Creo que la gente tiene la impresión de que no soy el tipo más humilde", declaró recientemente en una entrevista a The Times. "¡Creo que la gente se equivoca!

"Creo que mi naturaleza es muy humilde. Pero a veces, como digo cosas tan directas, la percepción es que no soy un tipo humilde. Creo que vendo mucho.

LEA: El Inter gana su primer Scudetto desde 2010 y rompe la hegemonía de la Juve

Esta es la segunda vez que Mourinho trabaja en la Serie A. Fue entrenador del Inter de Milán entre 2008 y 2010, y en su última temporada guió al equipo a un extraordinario triplete: el título de la Serie A, la Coppa Italia y la Liga de Campeones.

Tras su marcha del Tottenham, y dada su trayectoria en el deporte, muchos se preguntaban qué era lo siguiente para Mourinho.

El sábado declaró al diario The Times que sólo aceptaría un trabajo en una liga que considerase competitiva.

"En Alemania y Francia, sabes si vas al club A o al club B, sabes que tu destino está escrito inmediatamente", dijo.

"Se trata de la presión. Yo la quiero. Yo elegiría la presión, siempre. A veces esa presión se vuelve desequilibrada, o desproporcionada, ¡pero yo me niego a lo contrario! Me niego a ir a un país donde la presión no exista. Me niego".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com