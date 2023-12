Lo más destacado

José María López: La Fórmula E es "un paso adelante", dice el triple campeón del WTCC

López es el vigente campeón del WTCC

El paso a la Fórmula E supone un nuevo reto

"Nunca me creí un superdotado", dice López

Pero tras ganar por tercera vez consecutiva el Campeonato del Mundo de Turismos el año pasado, el argentino sintió el impulso de cambiar de pista: a la Fórmula E.

José María López: Récord en elWTCC2013-201671 salidas 20 poles48 podios29 victorias3 campeonatos

"Podría haberme quedado en el WTC probablemente para buscar más victorias y campeonatos, pero eso no es lo que busco en el automovilismo", dijo López al programa Supercharged de CNN.

"Quiero seguir creciendo y luchando con mejores pilotos en varias categorías, y creo que la Fórmula E tiene todas estas cosas.

"Está creciendo muy rápido y tiene pilotos y equipos fantásticos. Para mí ha sido un paso adelante, así que estoy muy contento de tener este reto."

Curva de aprendizaje

Como muchos pilotos de la serie de coches eléctricos, empezó con grandes esperanzas de hacer carrera en la Fórmula Uno.

Tras un año como piloto de pruebas de Renault, fue contratado por el malogrado equipo USF1 en 2010, pero nunca llegó a la parrilla de salida.

López se recuperó de aquella decepción y dominó durante cuatro años en el WTC con 29 victorias y 48 podios en 71 carreras. En dos de esas temporadas superó a su compañero de equipo en Citroën Sébastien Loeb, nueve veces campeón de la serie mundial de rallies.

Aún no ha causado sensación en la Fórmula E, pero la curva de aprendizaje es pronunciada: los circuitos urbanos temporales limitan las oportunidades de realizar pruebas en pista y la adaptación a los trenes motrices eléctricos lleva su tiempo.

"El agarre, los neumáticos, el chasis, el peso, todo junto hace que el coche sea muy nervioso y difícil de entender", dijo López a Autosport antes del ePrix de apertura de temporada en Hong Kong el pasado octubre.

En noviembre, en el ePrix de Marrakech (Marruecos), terminó 10º y repitió en su carrera de casa, en Buenos Aires, el mes pasado.

Pasión y empuje

En abril, estará en un terreno más familiar en México: el cuarto ePrix de la temporada 2016-17 se celebrará en un circuito tradicional, el Autódromo Hermanos Rodríguez.

López tampoco ha dado la espalda por completo a la gasolina: el piloto de 33 años tiene previsto competir en el Campeonato Mundial de Resistencia 2017 con el equipo Toyota Gazoo Racing.

"Siento mucha pasión por lo que hago, me encantan las carreras. Cuando me subo al coche me siento diferente", afirma.

"Siempre digo que este es mi lugar en el mundo cuando me pongo el casco. Puedo aislarme de todo y concentrarme y hacer lo que me gusta, y tengo la suerte de hacerlo también como mi trabajo."

A pesar de todo su éxito, "Pechito", como le conocen su familia, amigos y compañeros, ha conseguido mantener los pies en el suelo.

¿Cuál es su secreto?

"Soy apasionado, pero los años, la experiencia, me han dado un poco de tranquilidad", dice.

"Nunca me he creído un superdotado. Me gusta creer que el trabajo, la dedicación y no rendirse nunca son muy importantes; eso es lo que he hecho en mi carrera hasta ahora."

