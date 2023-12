Jordan Spieth ha "cambiado" la forma de pensar de los jugadores universitarios estadounidenses

Según el comentarista de Golf Channel Charlie Rymer, el juego universitario estadounidense está "que arde " en estos momentos y eso tiene mucho que ver con Spieth.

Spieth estaba a mitad de su segundo año en la Universidad de Texas cuando decidió convertirse en profesional en diciembre de 2012, a la edad de 19 años.

Dos veces campeón del US Junior Amateur y número 1 del mundo amateur en ese momento, Spieth nunca ha mirado atrás.

Avanzamos rápido hasta 2017 y Spieth ya cuenta con 11 victorias en la PGA, ha ganado tres de los cuatro majors -algo que solo él y Jack Nicklaus lograron antes de cumplir 24 años- y acumula más de 35 millones de dólares en premios, por no hablar de los endosos.

Aspirantes a Spieth

En el torneo de tres días que se celebra esta semana en Atlanta, 40 golfistas -algunos de los mejores hombres y mujeres jóvenes del deporte universitario- se enfrentan en el prestigioso East Lake Golf Club, sede del TOUR Championship de la PGA, que cierra la temporada.

Los tres días se retransmiten en directo por Golf Channel y el comentarista Rymer cree que, gracias a Spieth, es "muy, muy probable" que algunos de estos aspirantes a Spieth compitan y ganen al más alto nivel del juego, más pronto que tarde.

"Realmente ha habido un cambio de paradigma en la forma en que los jóvenes profesionales que salen de la universidad ven el juego", dijo Rymer, quien jugó en el PGA Tour y representó regularmente a Georgia Tech en East Lake durante sus días universitarios, a CNN Sport antes de la East Lake Cup en Atlanta.

"Jordan Spieth cambió todo eso. Salió de la Universidad de Texas y empezó a ganar de inmediato, y ahora todos los chicos que vienen detrás de él dicen: 'Yo puedo hacerlo'".

No faltan jóvenes que quieren emular a Spieth y el mundo del golf universitario es más competitivo que nunca.

Las becas no sólo abren la posibilidad de convertirse en golfista profesional, sino que también proporcionan una forma de financiar las caras licenciaturas y permiten a los graduados seguir carreras en todos los ámbitos de la vida.

Sin embargo, ganar una beca es más fácil de decir que de hacer.

Los chicos que aspiran a conseguir una beca en una universidad estadounidense tienen que hacer puntuaciones constantemente bajas, conducir la pelota más de 250 yardas, mejorar sus estadísticas de putt e inscribirse en los torneos adecuados sólo para hacerse notar.

Por si fuera poco, también tienen que sacar buenas notas académicas.

Logros

No sólo los golfistas universitarios se han inspirado en Spieth. Incluso su amigo de nueve años Justin Thomas, que se hizo profesional un año después, le atribuyó el mérito de abrirle la puerta y espolearle para conseguir lo que logró durante una increíble temporada 2017.

"Ha sido mucho de mí persiguiéndolo a él y a sus logros hasta ahora", dijo Thomas a CNN justo antes del TOUR Championship del mes pasado.

"Siento que si le gano en un torneo, entonces tendré una buena oportunidad de ganar. Me mantiene trabajando, me mantiene empujando para intentar ganarle".

Pocos días después de esa entrevista, Thomas se llevó la bonificación de 10 millones de dólares de la FedEx Cup al final de una temporada que se saldó con cinco victorias, incluido su primer gran título en el US PGA Championship.

Fue nombrado Jugador del Año del PGA Tour apenas cuatro años después de dejar Alabama State y Rymer dijo a Don Riddell de CNN que ese tipo de éxito es enormemente motivador para los golfistas universitarios.

"Le dieron a Thomas un cheque de 10 millones de dólares, los chicos lo estaban viendo, estoy seguro", dijo Rymer, de 49 años, que ganó el US Junior Amateur Championship en 1985.

"Sin duda es algo que está teniendo un impacto a la hora de acercar a los niños al juego y también de prepararlos para salir a jugar al golf profesional".

Es una línea de producción que augura buenos resultados para el golf estadounidense, que ya está en muy buena forma. Dustin Johnson es el número 1 del mundo, seguido de cerca por Spieth y Thomas, segundo y tercero respectivamente.

Brooks Koepka, campeón del US Open, y Rickie Fowler también figuran entre los 10 primeros, y esta fortaleza se hace patente en las competiciones internacionales por equipos.

Estados Unidos ganó cómodamente su primera Ryder Cup en seis años en Hazeltine en 2016 y el equipo de la Presidents Cup de Steve Stricker destrozó a los internacionales en el Liberty National de Nueva Jersey, por 19 puntos a 11.

Creencia

Según Rymer lo que hace destacar a Spieth es su fortaleza mental.

"Jordan piensa tan bien como cualquier atleta que haya visto en cualquier deporte. Lo hemos visto ganar campeonatos importantes cuando claramente no tenía su mejor juego", dice Rymer, refiriéndose al Abierto de 2017 donde, después de arruinar una ventaja de tres tiros durante la noche, Spieth se convirtió en el único jugador en la historia en jugar los últimos cinco hoyos de un major cinco bajo par para asegurar la Jarra de Clarete.

"Simplemente cree en sí mismo tanto como nunca he visto a nadie creer en sí mismo y cuando llega un desafío, no le molesta. Considera un reto como 'déjame demostrarte lo bueno que soy', y sale y lo consigue".

¿Quién será el próximo golfista universitario que emule a Spieth y Thomas y gane títulos importantes en la categoría absoluta?

Si el primer día de la East Lake Cup sirve de algo, no hay que perder de vista a Will Gordon, de Vanderbilt, y a Robynn Ree, de la Universidad del Sur de California, que se hicieron con los títulos individuales masculino y femenino, respectivamente, antes de los torneos match play por equipos.

El jugador de segundo año de Oregón Norman Xiong, de 18 años, también está siendo considerado como una futura estrella del juego tras ganar en agosto el título de Western Amateur, el tercer campeonato amateur más antiguo del golf, que cuenta en su palmarés con ganadores como Tiger Woods, Jack Nicklaus y Phil Mickelson.

Xiong, nacido en Guam y criado en el sur de California, fue el primer jugador de Oregón en ganar el Western desde su fundación en 1899 y formó parte del victorioso equipo estadounidense de la Walker Cup de 2017. Actualmente es el sexto amateur del mundo.

Brad Dalke se comprometió a jugar en Oklahoma con solo 12 años. Ahora tiene 20 años y quizá sea más famoso por vencer a Rory McIlroy en un pulso, pero su subcampeonato en el US Amateur le valió una plaza tanto en el Masters de 2017 como en el US Open, aunque no pasó el corte en ninguno de los dos.

El jugador de Illinois Nick Hardy, de 21 años, llamó la atención con un 52º puesto en el US Open de 2015, mientras que su compañero de equipo en la universidad Dylan Meyer, a pesar de haber sido hospitalizado en mayo de este año con colitis ulcerosa, se mantuvo entre los seniors en el John Deere Classic, perdiendo el corte por solo dos golpes.

La alineación femenina en Atlanta no es menos impresionante.

Ree terminó con dos golpes de ventaja sobre un grupo de talento que incluye a tres de las 10 mejores amateurs del mundo: las golfistas de Stanford Albane Valenzuela (nº 3) y Andrea Lee (nº 5) y la jugadora sueca de Arizona State Linnea Strom (nº 9).

Este podría ser el último evento de Ree a nivel universitario. Ha terminado entre las 10 primeras en todos los torneos que ha disputado este año y está inscrita en la fase final de la LPGA Q-School, donde un puesto entre las 20 primeras le aseguraría la tarjeta en el circuito profesional para la próxima temporada.

Valenzuela, de 19 años, ya es la golfista suiza mejor clasificada: representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y pasó el corte en el US Open del mismo año.

Andrea Lee, nacida en Los Ángeles, de 18 años, es actualmente la jugadora menor de 20 años mejor clasificada de Estados Unidos y fue la primera jugadora de Stanford en ser nombrada jugadora de primer año de golf femenino de la NCAA.

Miedo a morir

La East Lake Cup, que celebra su tercera edición, se convierte en una prueba de match play por equipos los días dos y tres.

La gran actuación de Vanderbilt en el stroke play masculino le ha valido ser cabeza de serie y enfrentarse en semifinales a Oregón; Oklahoma, defensor del título, se medirá a Illinois en la otra. En la prueba femenina, Stanford se enfrentará a Arizona y Northwestern a Southern California.

Toda la acción se retransmitirá en directo por televisión, y el comentarista Rymer cree que ése es también un factor que explica por qué estos jugadores no se sienten intimidados por las cámaras cuando por fin llegan a la gira senior.

"Cuando yo jugaba al golf en la universidad, no teníamos esta oportunidad de salir y jugar en televisión", dijo Rymer en una entrevista en el Golf Channel.

"Te hace sentir incómodo, la primera vez que sales y juegas en un gran evento en la televisión en directo. A mí me pasó en el Open Británico y estaba muerto de miedo. La siguiente vez fue un poco más fácil y la siguiente, un poco más".

"Creo que puede ser una de las razones por las que hoy, cuando las chicas llegan al LPGA Tour y los chicos al PGA Tour, salen y hacen cosas increíbles.

"No tienen que preocuparse por sentirse cómodos ante las cámaras".

