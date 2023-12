Lo más destacado

Jordan Spieth: "El golfista ha superado la crisis del Masters de Augusta

Jordan Spieth se ríe de su derrota en el Masters

El número 2 del mundo dice que 'estoy bien'

Spieth se recuperó en un viaje de amigos a Bahamas

Se prepara para el US Open de junio en Oakmont

El jugador de 22 años incluso se ríe ahora de su caída en el Masters.

Spieth estaba a punto de ganar dos títulos consecutivos en Augusta, con una ventaja de cinco golpes en los últimos nueve hoyos de aquel fatídico domingo de abril, antes de que sus sueños se desvanecieran en Amen Corner, incluyendo un cuádruple-bogey en el corto hoyo 12.

"No me lo estoy tomando muy mal", dijo Spieth en un evento de patrocinadores en Pensilvania el martes, la primera vez que el tejano hablaba en público desde el Masters.

"Tengo señoras en las tiendas de comestibles que se acercan y me ponen la mano encima y me dicen: 'Estoy rezando mucho por ti. ¿Cómo estás? Y yo les digo: 'Mi perro no ha muerto. Estoy bien'. Sobreviviré. Son cosas que pasan. Fue un momento desafortunado".

Spieth había liderado el Masters durante siete rondas remontándose a su victoria de cable a cable en 2015, y estaba en camino de convertirse en el primer ganador de principio a fin dos años consecutivos.

Pero los bogeys en el 10 y 11 y dos bolas en Rae's Creek en el traicionero 12 lo dejaron tres por detrás cuando el británico Danny Willett se abalanzó para su primer título importante.

Como dicta la tradición en el Masters, Spieth tuvo que reunirse para presentar Willett con su chaqueta verde - no una vez, sino dos veces, para la televisión en la cabina de mayordomo y de nuevo en el césped detrás de la casa club.

Con la perspectiva que da el tiempo, Spieth insiste en que no le quedan secuelas.

"Ahora me río de ello, de verdad", dijo Spieth.

Sin problemas

Cuando Rory McIlroy sufrió su debacle en el Masters de 2011 -desperdiciando una ventaja de cuatro golpes al llegar al último día con una ronda final de 80- se recuperó con la victoria en el siguiente major, el Abierto de Estados Unidos.

"Si estás en la contienda en un major, digamos, 50 veces en tu carrera, algo así va a suceder", dijo Spieth. "Simplemente no dejes que vuelva a suceder".

Spieth dice que fue contactado por "algunos de los mejores atletas del mundo" con mensajes de apoyo.

"Y más o menos creen, igual que nosotros, que volveremos, sin problemas", dijo Spieth.

Poco después del Masters, el número 2 del mundo se tomó un descanso en las Bahamas con sus compañeros del PGA Tour Rickie Fowler, Justin Thomas y Smylie Kaufman, según relató Fowler en las redes sociales.

"Nos estábamos divirtiendo. Estábamos relajados", dijo Spieth. "Pudimos jugar al golf, y el golf fue algo secundario con respecto a la parte de relajación del viaje".

Spieth intentará ahora emular el rebote de McIlroy en el Abierto de Estados Unidos en Oakmont en junio.

el Masters desde Nick Faldo en 1996." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/19/171871/jpeg/4-3/1200/75/masters-champion-danny-willett-gives-a-thumbs-up-to-the-crowd-after-winning-the-tournament-on-sunday-april-10-he-is-the-first-englishman-to-win-a-href-http-www-cnn-com-2016-04-07-golf-gallery-masters-golf-2016-index-html-target-blank-the-masters-a-since-nick-faldo-in-1996.webp" alt="Danny Willett, campeón del Masters, saluda al público tras ganar el torneo el domingo 10 de abril. Es el primer inglés que gana"/>

