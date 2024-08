- Jonas Hofmann considera que la formación es un entrenador

El jugador nacional Jonas Hofmann está considerando una carrera como entrenador de fútbol. "Podría ser una opción convertirme en entrenador", reveló el delantero del Bayer Leverkusen al "Cologne City-Anzeiger". Ha cambiado de opinión sobre este asunto. "Había momentos en los que decía que no era para mí, pero ahora, a medida que envejezco, siento que podría ser divertido", dijo el jugador de 32 años.

Ya puede imaginarse preparándose para esto en el futuro cercano. Granit Xhaka ya lo está haciendo, comentó, refiriéndose a su compañero del Bayer Leverkusen. "También he pensado en apuntarme a un curso, pero aún no he tomado una decisión".

Los clubes de categorías inferiores también son una opción

Hofmann, que no fue convocado para la Eurocopa por el seleccionador nacional Julian Nagelsmann, también puede imaginarse trabajando para clubes de categorías inferiores: "También veo a veces a un amigo en la Landesliga o Verbandsliga. A veces pienso: si hicieras esto o aquello, tendría un gran impacto en tu juego. Puede que después de todo me guste ser entrenador. La cuestión es si tiene que ser en la élite, o más abajo, con un club de pueblo, incluso con un equipo juvenil".

