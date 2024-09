Jon Rahm impugna las multas impuestas por el DP World Tour mientras aboga por su inclusión en la Ryder Cup.

Golfer Jon Rahm inicialmente declaró el miércoles que no tenía intención de pagar las multas acumuladas por participar en eventos de LIV Golf, lo que acercaba la posibilidad de que el equipo europeo participara en la próxima Copa Ryder sin uno de sus jugadores más destacados.

Rahm jugó un papel crucial al superar al equipo de Estados Unidos en Roma en octubre, pero para asegurar un lugar en el equipo del capitán Luke Donald para la Copa Ryder de Nueva York, el jugador de 29 años debe mantener su membresía en el DP World Tour, anteriormente conocido como el European Tour.

Para mantener su membresía, Rahm debe participar en tres eventos más en el circuito antes de que la temporada termine con el Campeonato del Tour en Dubai el 17 de noviembre.

Sin embargo, Rahm corría el riesgo de ser vetado para participar en cualquier torneo del DP World Tour hasta que resolviera o apelara las multas impuestas por el circuito por negarse a renunciar a su participación en eventos de LIV Golf que entraban en conflicto con su propio calendario.

Rahm tenía hasta mediodía BST (7 a.m. EST) para impugnar las sanciones, lo que le permitía participar en el Abierto de España en Madrid el 26 de septiembre. Presentó su apelación justo antes del plazo.

“Jon Rahm tiene una apelación pendiente contra las sanciones impuestas sobre él, y de acuerdo con los Reglamentos del DP World Tour, está elegible para participar en el acciona Open de España presentado por Madrid más adelante este mes”, declaró un representante del DP World Tour en un comunicado a CNN.

Al hacerlo, Rahm imitó a su compañero de LIV Golf y antiguo colega de la Copa Ryder, Tyrrell Hatton, quien presentó una apelación para participar en los British Masters de agosto y fortalecer sus posibilidades de formar parte del equipo de Donald.

‘No soy fan de las multas’

Antes del final de la temporada regular de LIV Golf en Chicago el miércoles, Rahm expresó su intención de participar en su torneo natal.

“Estoy registrado para el torneo... Sin embargo, si se me permitirá jugar o no, eso remains to be seen”, informó a los periodistas.

“No soy fan de las multas. He sido vocal al respecto. No tengo intención de pagar las multas, y hemos estado en conversaciones para encontrar una solución”.

Rahm también expresó su deseo de participar en el Campeonato Alfred Dunhill Links y el Masters de Andalucía, ambos programados en Escocia y España, respectivamente, en octubre.

Participar en el Abierto de España le daría un total de cuatro apariciones requeridas para mantener su membresía, con su participación en los Juegos Olímpicos de París contribuyendo igual.

Sin embargo, Rahm tiene poco margen de maniobra. El final de LIV Golf en Dallas le impide participar en el Campeonato BMW PGA, mientras que su clasificación de 118 en las clasificaciones del Race to Dubai del DP World Tour está significativamente por detrás del puesto entre los 50 primeros necesario para competir en los dos eventos de playoffs de la temporada en el UAE.

Esto deja solo el Abierto de Francia y el Genesis Invitational de Corea del Sur como los dos eventos restantes del DP World Tour en los que Rahm podría participar esta temporada.

‘Rahmbo en la Copa Ryder es una bestia’

El compañero de Rahm en dos de sus tres apariciones en la Copa Ryder, Shane Lowry de Irlanda, está familiarizado con el nivel de Rahm.

Rahm jugó un papel crucial en Roma, con dos águilas durante un extraordinario tramo final de tres hoyos que marcó su contribución de tres puntos a la victoria de Europa por 16.5-11.5.

“¿Quiero a Jon Rahm en el equipo de la Copa Ryder? Sí. ¿Deberían concederse exenciones? No estoy seguro”, le dijo a los periodistas antes del Irish Open, el último torneo del DP World Tour, el miércoles.

“No seré yo quien tome esas decisiones”, continuó. “Rahmbo en la Copa Ryder es una bestia absoluta. Lo he visto en dos Copas Ryder y es fenomenal. No hay nada más grande que la Copa Ryder, no estoy seguro. Veremos”.

Rahm y Lowry ambos estuvieron bajo el mando del capitán Padraig Harrington en la Copa Ryder de 2021 en Whistling Straits, Wisconsin.

Harrington, que se une a Lowry en competir en su Open nacional esta semana, no envidia el predicamento de Donald en la preparación para la apertura de la Copa Ryder de 2023 en Bethpage Black.

“Si alguien me conoce, soy un defensor de las reglas. Sabes lo que dicen las reglas y las sigues”, le dijo a los periodistas el miércoles.

“Soy un gran fan de Jon, pero si las reglas están escritas, debes cumplirlas. Eso es simplemente así. Es crucial para la Copa Ryder, dada su importancia... es más que solo un partido”.

