Jon Batiste se casó en privado con Suleika Jaouad antes de su trasplante de médula ósea

Jaouad, autora de las memorias sobre el cáncer "Entre dos reinos", explicó que el suceso ocurrió justo antes de que le programaran un trasplante de médula ósea. Le habían diagnosticado leucemia por segunda vez.

"Nos casamos el día antes de que me ingresaran en el hospital para someterme al trasplante de médula ósea", declaró a "CBS Sunday Morning".

Jaouad continuó: "Sabíamos que queríamos casarnos, creo, desde la primera semana que empezamos a salir. Fue entonces cuando Jon me planteó por primera vez el tema del matrimonio. Así que llevamos ocho años. No es, ya sabes, una decisión precipitada".

Añadió que su diagnóstico no fue en realidad un factor para que ambos ataran el nudo.

"Me dijo: 'Quiero que quede muy claro, no te voy a pedir matrimonio por este diagnóstico. He tardado un año en diseñar tu anillo. Que sepas que el momento no tiene nada que ver. Pero lo que sí quiero que sepas es que este diagnóstico no cambia nada. Sólo hace que tenga más claro que quiero comprometerme con esto y que estemos juntos. Pero en cuanto nos dimos cuenta de que teníamos esta pequeña ventana antes del trasplante de médula ósea, decidimos ir a por ello."

Dijo que la boda fue "pequeñita" pero perfecta.

"Entramos en la unidad de trasplante de médula en el séptimo cielo. Estábamos muy contentos, rebosantes de amor y positividad por la hermosa velada que habíamos pasado. Y creo de verdad que eso nos ayudó a salir adelante", afirmó.

El domingo, Batiste se llevó a casa cinco premios Grammy, entre ellos el de mejor vídeo musical y álbum del año.

