- "Joker" en el punto de mira

Como la 55ª película de la historia del cine, "Deadpool & Wolverine" ha superado la barrera mágica de mil millones de dólares. La crossover de superhéroes protagonizada por Ryan Reynolds (47) y Hugh Jackman (55) ha recaudado una cantidad astronómica de $1,029 mil millones. Para ser exactos, eso es $1,029,531,382. En el ranking de la taquilla de todos los tiempos, este espectáculo de Marvel ocupa actualmente el puesto 48.

"Joker" a la vista - próximo récord a la vista

Con "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds y Hugh Jackman ya han batido récords con su debut hace tres semanas. Ambos astros lograron el estreno más exitoso de sus respectivas carreras. Además, los superhéroes destronaron a "El rey león" de 2019 como el mejor estreno de julio.

Ryan Reynolds también se bajó del trono a sí mismo. Su tercer filme con Deadpool como protagonista logró el récord de estreno para una película con calificación R. Estas películas requieren la compañía de un padre o tutor adulto para espectadores menores de 17 años en EE. UU. Su primera película de "Deadpool" estableció este récord en 2016.

Hablando de calificación R: "Deadpool & Wolverine" podría establecer pronto otro récord como la película más exitosa con esta calificación. "Joker" con Joaquin Phoenix (49) recaudó un total de $1,078 mil millones en 2019. Los observadores de la industria esperan que Deadpool y Wolverine destronen al Joker más tarde esta semana.

PD: Ryan Reynolds también ganó una competencia interna. "Deadpool & Wolverine" recaudó $54 millones este fin de semana. En su tercer fin de semana, la película de Reynolds fue más exitosa que la nueva película de su esposa, Blake Lively (36), "The Rhythm Section". Si bien "The Rhythm Section" debutó con una respetable cantidad de $50 millones, no fue suficiente para ganar la batalla de la taquilla intra-familiar.

