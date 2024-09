Johnson subraya su alineamiento con la postura de Trump sobre vincular los fondos federales a la legislación relacionada con la seguridad electoral.

Creo que el presidente Trump y yo estamos en la misma página, y eso es la necesidad de garantías en la seguridad electoral y financiar al gobierno, le dijo Johnson a CNN's Jake Tapper en "The Lead" el martes.

Las declaraciones de Trump llegan después de que un plan republicano de financiamiento del gobierno por seis meses superara un obstáculo significativo el martes, pero aún corre peligro de desplomarse antes de la votación final programada para el miércoles. El proyecto de ley incorpora el Acta SAVE, una legislación respaldada por los republicanos que fue aprobada individualmente en la Cámara en julio, exigiendo documentación que prouede la ciudadanía estadounidense para registrarse en las elecciones federales, a pesar de la prohibición existente para que los no ciudadanos voten en dichas elecciones.

Johnson sugirió que durante el debate presidencial del martes por la noche, Trump debería concentrarse en abordar problemas y políticas, en lugar de lanzar ataques personales, algo que ha tenido que recordar a su grupo ruidoso.

“He hablado mucho con el presidente Trump y siempre le he aconsejado que corra esta carrera basada en políticas, en récord, no en retórica, y en políticas, no en personalidad”, dijo.

En cuanto a la vicepresidenta Kamala Harris, Johnson comentó: “Tiene una tarea difícil esta noche. ... No creo que brille porque su récord es difícil de eludir”.

Johnson mencionó que la ceremonia del Premio Congressional Gold Medal celebrada el martes, en honor a los 13 miembros del servicio estadounidense muertos en el bombardeo del aeropuerto de Kabul durante la retirada de Afganistán, fue un día emocionante para todos los involucrados.

“Quiero enfatizar que hoy anunciamos los nombres de esos 13 miembros del servicio que dieron sus vidas. Sus familias dijeron que fue un gran consuelo para ellos. Nos disculpamos con ellos. Hasta el día de hoy, Joe Biden y Kamala Harris aún no han anunciado los nombres de esos miembros del servicio. De hecho, Joe Biden afirmó durante el debate de junio que no se habían perdido miembros del servicio bajo su mandato. Supongo que los olvidó”, dijo.

Un informe intermedio de 2022 publicado por el presidente republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul, de Texas, solo mencionó a Harris dos veces en relación con la retirada de Afganistán. Mientras tanto, este nuevo informe publicado el lunes hace más de 280 referencias a ella. Cuando Tapper le preguntó a Johnson sobre estas menciones, Johnson eludió la pregunta.

“Creo que el informe ilustra la propia admisión de Harris”, dijo Johnson. “No hace mucho, se jactó de ser la última persona en la habitación con Biden antes de que tomara estas decisiones. Se ató a todas esas decisiones y es co-patrocinadora y copropietaria de las consecuencias. Eso es su propio testimonio”.

