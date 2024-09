Johnson organiza una votación sombría sobre la financiación de la estrategia financiera, seguida de la transición a la siguiente fase

Johnson se vio obligado a retirar el proyecto de ley – que contenía una disposición cuestionable dirigida a votantes no residentes – del piso de la Asamblea la semana pasada debido a la oposición sustancial dentro de su partido. Sin embargo, el portavoz ha sido bombardeado por conservadores y el candidato presidencial republicano Donald Trump para abordar la seguridad electoral, ya que Trump persists en cuestionar la equidad de las elecciones en la antesala de las elecciones de 2024.

La intención de presentar el proyecto de ley en el piso de la Asamblea esta semana es subrayar su inminente fracaso, según dos asistentes republicanos. Este movimiento allanaría el camino para que el portavoz pase a un plan B, aunque los detalles de este son inciertos. El presupuesto del gobierno caduca al final del mes.

Introducir el proyecto de ley de financiamiento en la Asamblea solo para verlo fracasar expondría las fisuras significativas dentro de la conferencia de la Cámara Baja republicana, pero Johnson vuelve a enfrentar un gran desafío al tratar de manejar una mayoría ajustada, así como las demandas de Trump. El candidato presidencial republicano ha expresado que si los republicanos no obtienen "garantías inequívocas" sobre la seguridad electoral, no deben aprobar una extensión del financiamiento.

"El Congreso tiene una responsabilidad inmediata de lograr dos cosas: financiar responsablemente al gobierno federal y garantizar la integridad de nuestras elecciones", declaró Johnson el martes, anunciando la votación planeada.

"Instó a todos mis colegas a hacer lo que la mayoría de los ciudadanos de este país espera y merece: evitar que no ciudadanos voten en las elecciones estadounidenses".

Además de la objeción republicana a la estrategia, el proyecto de ley de financiamiento de seis meses con la disposición de votación conectada se considera un punto muerto en el Senado.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, declaró el martes en relación con el plan del portavoz de realizar una votación sobre la propuesta de financiamiento republicana: "Lo único que logrará es demostrar que está en un callejón sin salida. Necesitamos un plan bipartidista en su lugar".

Si Trump se mantiene firme en su demanda, esto podría hacer que sea aún más difícil para el Congreso aprobar finalmente una extensión de financiamiento "limpia", que generalmente se considera la única opción viable para evitar un cierre.

Johnson ha expresado su acuerdo con Trump en el financiamiento del gobierno, diciendo a CNN's Jake Tapper la semana pasada: "Creo que el presidente Trump está diciendo exactly what I have been stating, and that is we require assurances on election security and to fund the government".

El plan de financiamiento de seis meses de los republicanos de la Cámara extendería el financiamiento del gobierno hasta marzo de 2025. La propuesta incluye el SAVE Act, un proyecto de ley impulsado por los republicanos que ya fue aprobado por la Cámara en julio y que exigiría prueba document

Lea también: