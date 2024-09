Johnson, el presidente, maneja la disputa de financiación entre Trump y el gobierno con una pequeña mayoría parlamentaria.

El gobierno se enfrenta a una fecha límite de cierre al final de este mes, pero no hay un consenso claro sobre una solución. La presión aumenta, ya que políticos sensibles quieren comenzar la campaña electoral antes de las elecciones de noviembre, temiendo que un cierre pueda afectar negativamente sus posibilidades. La estrategia del portavoz también podría afectar su retención de la posición de liderazgo después de las elecciones.

Trump ha intervenido en la disputa de financiamiento, potencialmente haciendo más complejas las negociaciones. El candidato presidencial republicano ha declarado que si los republicanos no obtienen "garantías inequívocas" sobre la seguridad electoral, no deberían aprobar una extensión de financiamiento. Esta postura surge de los esfuerzos continuos de Trump para socavar la integridad electoral antes de las elecciones de 2024.

Si Trump insiste en su demanda, podría hacer aún más difícil que el Congreso apruebe una extensión de financiamiento straightforward, un movimiento ampliamente visto en el Capitolio como la única manera posible de evitar un cierre.

Johnson, un republicano de Louisiana, ha estado impulsando un plan de financiamiento de seis meses que incluye el proyecto de ley SAVE Act, un controvertido proyecto de ley republicano que requiere prueba de ciudadanía estadounidense para el registro electoral federal. Sin embargo, este plan se considera inaceptable en el Senado y enfrenta oposición dentro del House GOP también.

El portavoz ha expresado su acuerdo con Trump, pero tiene opciones limitadas y no tiene margen de error con una mayoría estrecha en la Cámara y los demócratas controlando el Senado.

La semana pasada, Johnson retiró la propuesta de financiamiento republicana después de que al menos ocho republicanos se opusieron públicamente a ella, un número suficiente para rechazar el proyecto de ley en la Cámara junto con la oposición demócrata.

"El Congreso tiene responsabilidades importantes", dijo Johnson a los reporteros, "que incluyen financiar el gobierno de manera responsable y garantizar elecciones justas y seguras. Es eso en lo que estamos enfocados". Agregó: "Vamos a seguir trabajando en esto. El jefe de la bancada hará el trabajo pesado y construirá consenso. Trabajaremos durante el fin de semana en esto".

Los esfuerzos de Johnson para aprobar un proyecto de ley de financiamiento sin el apoyo demócrata fueron criticados por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York.

"Johnson no está haciendo progreso al tratar de aprobar un paquete de financiamiento sin el apoyo demócrata", dijo Schumer. "Necesitamos un proyecto de ley bipartidista en el que todos colaboren para encontrar una solución. Has visto el caos en la Cámara debido al enfoque partidista del portavoz Johnson, influenciado por la derecha extrema. No está haciendo ningún progreso".

La bipartidismo podría ser aún más difícil de lograr debido al enfoque en las elecciones.

Schumer declaró que el Senado votará nuevamente sobre un proyecto de ley de FIV, después de que no pudo avanzar en junio debido a la amplia oposición republicana y después del anuncio de Trump en agosto de una política que implementaría como presidente, proporcionando financiamiento para los tratamientos de fertilización in vitro. Sin embargo, no especificó cómo se financiarían estos tratamientos.

"Los republicanos no pueden afirmar que son pro-familia mientras bloquean la protección de la FIV", dijo Schumer. "El público estadounidense merece otra oportunidad para ver si los republicanos apoyan el acceso a la FIV o no".

CNN’s Ted Barrett, Lauren Fox y Aaron Pellish contribuyeron a esta información.

