John Stones cree que la final de la Liga de Campeones es sólo el "principio" para el Manchester City

Su naturaleza relajada contradice la presión que deben estar sintiendo como el primer equipo de la mitad azul de Manchester en aparecer en una final de la Liga de Campeones.

Mientras John Stones intenta hacer una previa del partido del sábado contra el Chelsea con Darren Lewis, de la CNN, el defensa del City sufre un photobombing por parte de sus compañeros Kevin De Bruyne, Phil Foden y Nathan Ake.

"No puedo hacer una entrevista aquí, chicos", se ríe.

Desde fuera, puede parecer que esta final de la Liga de Campeones es la culminación de cinco años de duro trabajo para Pep Guardiola en Manchester, pero los jugadores sin duda piensan de otra manera.

"Me gustaría decir que es el principio", dice Stones. "Creo que es obviamente masivo para nosotros como club, para nosotros como jugadores dar ese siguiente paso y hacer historia, algo que nunca se ha hecho antes, y lo he dicho todos los años, que seguimos avanzando en la dirección correcta, seguimos avanzando y dando los pasos correctos hacia adelante, que es tan importante".

"Creo que como equipo estamos evolucionando y que la guinda del pastel es, obviamente, ganar la Liga de Campeones. Pero creo que también tenemos que mirar atrás, a nosotros mismos... mirar lo orgullosos que deberíamos estar".

"Es algo que tenemos que hacer y algo a lo que todos aspiramos llegar: una final de la Liga de Campeones. Hemos llegado a cuartos [en] dos ocasiones desde que estoy aquí. En la historia del club hay dos semifinales, ahora hemos dado ese paso y sería un sueño hecho realidad levantar ese trofeo y culminar una temporada tan extraordinaria, en tantas circunstancias".

'Estoy muy orgulloso de mí mismo'

Stones ha formado una formidable pareja en el centro de la defensa junto al fichaje veraniego Rubén Días -el City terminó su victoriosa campaña en la Premier League con el mejor registro defensivo de la liga- y ahora es uno de los primeros nombres en la hoja de equipo de Guardiola.

Sin embargo, no siempre ha sido así.

A Stones le costó encontrar la forma durante gran parte de la temporada 2019-20 y sus pobres actuaciones le llevaron a ser descartado tanto para el City como para la selección inglesa.

La llegada de Dias el verano pasado parecía destinada a significar el final de la estancia de Stones en Manchester, y muchos sugirieron que Guardiola preferiría jugar con Aymeric Laporte junto a su nuevo fichaje.

La fortaleza mental de Stones le permitió recuperar su carrera, y desde entonces se ha convertido en uno de los pilares de la defensa del City esta temporada. El resurgimiento de Stones, de 26 años, le ha valido incluso la convocatoria de Inglaterra para los partidos de clasificación para el Mundial de marzo, 16 meses después de su última convocatoria.

"Creo que es para demostrarme a mí mismo, a nadie más, que puedo hacerlo", dice Stones sobre la inspiración que hay detrás de su mejor forma. "Que merezco estar donde estoy.

"Me he demostrado a mí mismo que sé que puedo estar aquí y a mis compañeros, ya sabes, quiero demostrarles y aportarles lo que aporto al equipo y tuve que salir de una situación en la que no quería estar, o en la que ningún futbolista quiere estar, y no jugar o no contribuir al equipo o a un club.

"Me fui y lo analicé todo y luché duro para volver al equipo y eso se consigue jugando bien y de forma constante. Creo que estoy muy orgulloso de mí mismo, pero no podría haberlo hecho sin otras personas y sin mis compañeros de equipo, y creo que por eso también hemos tenido tanto éxito a lo largo de los años", añadió.

"Pero mirar atrás ahora, al final de la temporada, con dos trofeos ya ganados, llegar a una semifinal [Copa de la FA] y otra final con la Liga de Campeones este fin de semana [es] algo de lo que me siento extremadamente orgulloso a título personal".

Uno de los grandes

A menudo se ha atribuido a Guardiola parte del mérito de que Stones haya recuperado su forma, pero el técnico del City siempre ha insistido en que se debió exclusivamente al propio deseo de mejorar de su jugador.

El español, conocido por su intensa relación con los jugadores, está ampliamente considerado como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, pero la única crítica persistente, injusta o no, ha sido su incapacidad para ganar la Liga de Campeones desde que dejó el Barcelona en 2012.

Tras tres temporadas en el Bayern de Múnich, el equipo de Guardiola se quedó a las puertas de las semifinales, y en las cuatro temporadas anteriores en el City nunca había sido capaz de pasar de cuartos de final.

El técnico de 50 años ha sido acusado a veces de pensar demasiado sus tácticas cuando llega la hora de la verdad en la Liga de Campeones, a menudo en detrimento de su propio equipo, pero Stones cree "al 100%" que Guardiola es uno de los grandes entrenadores del fútbol.

"He tenido muchos grandes entrenadores", dice. "Por desgracia, Roy Hodgson ha decidido retirarse, Roberto Martínez, estuve con David Moyes durante un breve periodo en el Everton, y la lista continúa, desde mis tiempos en el Barnsley.

Pero todos son grandes entrenadores a su manera, y creo que éste es el periodo más largo que he pasado con un solo entrenador, así que he podido comprobar su dedicación y su mentalidad ganadora".

"Creo que su mentalidad es algo que no puedo describirte, su mentalidad ganadora, su deseo de mejorar, su proceso de pensamiento sobre cómo mejorar o probar cosas nuevas y aplicarlas a nosotros como jugadores", añade Stones.

"Creo que su historia habla por sí sola, y cuando trabajas para un entrenador que tiene eso, que ha estado ahí y ha hecho cosas, enseguida sientes respeto por él. Le escuchas con atención, porque no se puede comprar la experiencia que él ha vivido, y nosotros queremos sacar provecho de ella y aprender también, sobre todo en las grandes ocasiones, como este fin de semana".

Fuente: edition.cnn.com