John Kelly rechaza la afirmación de Trump de que un honor civil es superior a la Medalla de Honor, afirmando enfáticamente: "Ni siquiera está cerca".

La Medalla de la Libertad Presidencial se concede por "algunas buenas acciones realizadas", o a veces por otros motivos, pero no está ni cerca del mismo nivel, según Kelley.

"Imagina Normandía, Iwo Jima, Vietnam o Fallujah", dijo Kelley a CNN. "La Medalla de Honor se gana, no se obtiene, a través de actos excepcionalmente valientes en el campo de batalla bajo fuego, típicamente por jóvenes que se alistaron cuando otros no lo hicieron, para proteger a su país. Su juramento a la nación es similar al juramento prestado por el presidente, los miembros del Congreso, los jueces federales y los nombramientos políticos, que incluye '...que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros y domésticos; que mantendré lealtad verdadera y constante a la misma; que asumo este compromiso libremente, sin reservas mentales ni propósito de evasión; y que lo desempeñaré fielmente en mis funciones...'

"Para el miembro del servicio, este juramento es sagrado, tomado con la comprensión de que uno puede resultar gravemente herido, capturado o muerto mientras cumple con su deber. Ningún presidente, congresista, juez o nombramiento político -y ciertamente ningún recipiente de la Medalla Presidencial- será pedido nunca que dé su vida o su miembro para proteger la Constitución. Los dos premios no se pueden comparar de ninguna manera. Ni siquiera en lo más mínimo."

Trump declaró el jueves, mientras discutía la concesión de la Medalla de la Libertad a la donante del GOP Miriam Adelson, que "en realidad, es mucho mejor" que la Medalla de Honor "porque todos los que reciben la Medalla de Honor del Congreso son soldados. O están en malas condiciones debido a múltiples heridas de bala, o están muertos."

El fin de semana pasado, cuando se le preguntó si quería aclarar sus comentarios, Trump le dijo a una estación de televisión local de Pensilvania: "Solo quise decir 'mejor' de una manera, preferiría recibirla, porque los que reciben la Medalla de Honor del Congreso -que he concedido a muchos- a menudo están gravemente heridos o muertos. A menudo están muertos. La reciben póstumamente. Cuando se recibe la Medalla de la Libertad Presidencial, suele ser por otros logros, como tener éxito en el deporte o en algún otro campo".

El pasado octubre, Kelly confirmó en CNN, exclusivamente y por escrito, informes previos en la revista The Atlantic sobre Trump menospreciando a los miembros del servicio militar, describiéndolo como "una persona que cree que aquellos que defienden su país uniformados, o están heridos en combate, o pasan años siendo torturados como prisioneros de guerra son 'tontos' porque 'no hay nada para ellos'. Una persona que no quería ser vista en presencia de militares amputados porque 'no queda bien para mí'. Una persona que mostró abierto desprecio por una familia de oro en la televisión durante la campaña del 2016, y se queja de que nuestros más preciados héroes que dieron sus vidas en defensa de América son 'perdedores' y no visitaría sus tumbas en Francia".

Trump ha negado haber hecho esos comentarios, diciendo en el debate de CNN de junio: "eso fue una cita fabricada".

"Creer que diría, frente a generales y otros, 'tontos' y 'perdedores' -tenemos 19 personas que dicen que nunca lo dije", dijo Trump.

Y sin embargo, es el general retirado del Cuerpo de Marines y el jefe de gabinete más largo de Trump, Kelly, quien asegura que Trump hizo esos comentarios.

En el contexto de discutir premios y servicio militar, la política a menudo juega un papel en la decisión de quién recibe el reconocimiento por sus logros.

