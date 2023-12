John Aylward, conocido por sus papeles en "Urgencias" y "El ala oeste", muere a los 75 años

Tenía 75 años.

Aylward murió el lunes por causas naturales, dijo Stubbs a la CNN.

"Era un actor maravilloso y un ser humano fenomenal", dijo Stubbs.

Alyward, natural de Seattle, era más conocido por interpretar al severo pero justo doctor Donald Anspaugh en "Urgencias" de la NBC y a Barry Goodwin en "El ala oeste".

Aylward se licenció en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Washington en 1971, según el sitio web de la escuela. Trabajó principalmente en teatro durante 15 años antes de pasar a trabajar en la pequeña y la gran pantalla, dice también el sitio.

Entre sus primeros créditos figura un papel recurrente en "Northern Exposure". También trabajó en series como "Family Law", "The Practice" y "Mad Men".

Aylward apareció en más de 70 episodios de "Urgencias" durante las 15 temporadas de la serie. Aylward se convirtió en un rostro muy conocido, sobre todo en la época de mayor popularidad de la serie, cuando contaba con unos 30 millones de espectadores a la semana.

En una entrevista concedida al Seattle Times cuando la serie llegó a su fin, Aylward describió la confianza de los fans en la serie.

"Cuando estaba haciendo "Muerte de un viajante" en ACT (en 1998), seguía apareciendo con frecuencia en 'Urgencias', y fue justo después de la temporada en la que había muerto el hijo de Anspaugh. Era un lunes (día de descanso para los actores de teatro), y yo estaba en la cola de la caja del supermercado, y una mujer se me acercó corriendo y me dijo: "Perdone, siento molestarla, he estado fuera del país... ¿qué le ha pasado a su hijo?". Y yo le dije: 'Oh, ha muerto'", contó Aylward al periódico. La señora dijo: "¡Oh, no!", y yo le contesté: "Sí, le enterramos la semana pasada". La chica que estaba haciendo la compra se puso blanca como una tapia, así que tuve que parar y decirle: "Estamos hablando de un programa de televisión". Me di cuenta de que estaba pensando: "¿Quién es este hombre atroz que habla así de la muerte de su hijo?"".

Papeles en las series de televisión "Briarpatch" y "Yellowstone" figuran entre los últimos créditos de Alyward.

